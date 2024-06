Βρετανία: Ο Τζέιμς Κάμερον έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ – Νόμιζε ότι μιλούσε με τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας

Θύμα απάτης έπεσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Κάμερον, με Ρώσους φαρσέρ να παριστάνουν τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο. Μάλιστα, οι φαρσέρ κυκλοφόρησαν ένα βίντεο από μια βιντεοκλήση που υποτίθεται ότι είχε ο Βρετανός ΥΠΕΞ με τον Ποροσένκο.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ο Κάμερον είχε μια βιντεοκλήση με κάποιον που παρίστανε τον Ποροσένκο πριν ο Βρετανός ΥΠΕΞ συνειδητοποιήσει ότι ήταν θύμα φάρσας.

Η βιντεοκλήση, η οποία φαίνεται να διαρκεί περίπου 15 λεπτά και στην οποία ο Κάμερον εμφανίζεται να μιλάει στο κινητό του ντυμένος με καθημερινό ρουχισμό, σε εξωτερικό χώρο, πραγματοποιήθηκε από Ρώσους φαρσέρ που χρησιμοποιούν το ψευδώνυμο «Vovan and Lexus».

PRANKED: UK Foreign Sec. Reveals US Not Backing Ukraine Invite to Next NATO Summit

David Cameron has apparently revealed that Ukraine will not take part in NATO’s next summit in July during a chat with Russian pranksters Vovan and Lexus.

The British Foreign Secretary was… pic.twitter.com/sHE7kKRXoJ

— RT_India (@RT_India_news) June 26, 2024