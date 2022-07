Βρετανία: Πάνω από 1.000 παιδιά έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στην πόλη Τέλφορντ

Συγκλονίζει το πόρισμα ανεξάρτητης έρευνας που είδε χθες Τρίτη το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με το οποίο περισσότερα από 1.000 παιδιά στην πόλη Τέλφορντ της Αγγλίας έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από το 1989 μέχρι σήμερα εν μέσω της αποτυχίας της αστυνομίας και των τοπικών αρχών να οδηγήσουν τους δράστες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από έρευνα της εφημερίδας Sunday Mirror για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων από τα χρόνια του 1980. Η ποινική διερεύνηση που ακολούθησε επιβεβαίωσε τις υποθέσεις και διαπίστωσε ότι η κακοποίηση επετράπη να συνεχιστεί επειδή κατηγορήθηκαν τα παιδιά αντί για τους δράστες.

Μεταξύ άλλων, δάσκαλοι αποθαρρύνονταν να καταγγείλουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ η αστυνομία φοβήθηκε ότι η έρευνα σε βάρος ορισμένων από τους φερόμενους ως δράστες, που ήταν ασιατικής καταγωγής, θα πυροδοτούσε φυλετικές εντάσεις, σύμφωνα με την έκθεση.

More than 1,000 children were sexually exploited over decades in UK town of Telford, and authorities ignored obvious evidence of abuse, report finds https://t.co/AvvnE7CGOI

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 12, 2022