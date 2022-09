Βρετανία: Πρωθυπουργός με κάθε επισημότητα η Λιζ Τρας – Ποια είναι η νέα κυβερνητική ομάδα

Η βασίλισσα Ελισάβετ του Ηνωμένου Βασιλείου διόρισε την Λιζ Τρας στη θέση του πρωθυπουργού, αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ένα 24ωρο μετά την εκλογή της στην αρχηγία των Τόρις, η Λιζ Τρας επισκέφθηκε σήμερα την Ελισάβετ στο κάστρο του Μπάλμοραλ, στη Σκωτία , για να λάβει τις ευλογίες της μοναρχίας για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

#BREAKING A statement from Buckingham Palace confirmed Liz Truss has accepted Queen Elizabeth II’s offer to form a new UK government as Prime Minister. @CGTNEurope pic.twitter.com/Mqer4LBggk

