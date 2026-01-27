Βρετανία: Σε κλοιό κακοκαιρίας το Λονδίνο, κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτη φορά αυτόν τον μήνα το Ηνωμένο Βασίλειο, με την «Chandra» να σαρώνει τη χώρα φέρνοντας σφοδρές χιονοπτώσεις, βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ριπές που θα αγγίξουν τα 120 χλμ./ώρα και χιονοπτώσεις που σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν τα 20 εκατοστά. Συνολικά 242 σχολεία είναι κλειστά σήμερα στη Βόρεια Ιρλανδία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της τοπικής κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές της νότιας Αγγλίας όπου το ύψος της βροχής μπορεί να φτάσει τα 30-50 χιλιοστά.

Οι αρχές προειδοποιούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ενόψει της κακοκαιρίας έκλεισαν αρκετές μεγάλες γέφυρες ενώ σιδηροδρομικές εταιρείες προειδοποιούν ότι «οι κακές καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τις υπηρεσίες μέχρι το τέλος της ημέρας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



