Βρετανία: Σε κλοιό κακοκαιρίας το Λονδίνο, κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές

27 Ιαν. 2026 10:34
Pelop News

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτη φορά αυτόν τον μήνα το Ηνωμένο Βασίλειο, με την «Chandra» να σαρώνει τη χώρα φέρνοντας σφοδρές χιονοπτώσεις, βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ριπές που θα αγγίξουν τα 120 χλμ./ώρα και χιονοπτώσεις που σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν τα 20 εκατοστά. Συνολικά 242 σχολεία είναι κλειστά σήμερα στη Βόρεια Ιρλανδία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της τοπικής κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές της νότιας Αγγλίας όπου το ύψος της βροχής μπορεί να φτάσει τα 30-50 χιλιοστά.

Οι αρχές προειδοποιούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ενόψει της κακοκαιρίας έκλεισαν αρκετές μεγάλες γέφυρες ενώ σιδηροδρομικές εταιρείες προειδοποιούν ότι «οι κακές καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τις υπηρεσίες μέχρι το τέλος της ημέρας».

 

