Βρετανία: Το νέο βασιλικό πορτρέτο – Πότε τραβήχτηκε

Νέο πορτρέτο της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας δόθηκε στη δημοσιότητα, με τον βασιλιά Κάρολο, τη βασιλική σύζυγο Καμίλα αλλά και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ της Ουαλίας και τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Κέιτ.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ το βράδυ πριν από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, στις 18 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα στο παλάτι διοργανώθηκε εκδήλωση παρουσία των υψηλών προσκεκλημένων στην κηδεία.

Οι τέσσερις τους είναι ντυμένοι στα μαύρα, αλλά χαμογελούν στον φακό του Κρις Τζάκσον.

📸 Their Majesties The King and The Queen Consort with Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales.

Taken at Buckingham Palace on 18th September by @ChrisJack_Getty . pic.twitter.com/heUi1C5E15

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 1, 2022