Βρετανική έρευνα «δείχνει» Πούτιν για τη δηλητηρίαση Σκριπάλ: Επιχείρηση-επίδειξη ισχύος της Ρωσίας

Η επίθεση με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ στο Σόλσμπερι, που το 2018 έθεσε σε θανάσιμο κίνδυνο τον πρώην Ρώσο κατάσκοπο Σέργκι Σκριπάλ και την κόρη του Γιούλια, φέρεται να είχε λάβει το πράσινο φως από τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας που παρουσίασε η Daily Mail.

Η βρετανική έρευνα κατέληξε ότι η επιχείρηση έπρεπε να έχει εγκριθεί «στο υψηλότερο επίπεδο» της ρωσικής ηγεσίας, επισημαίνοντας ότι το χτύπημα είχε χαρακτήρα δημόσιας επίδειξης ισχύος της Ρωσίας προς τη Δύση. Ο πρόεδρος της επιτροπής, λόρδος Χιουζ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η επίθεση «έδειξε σημαντική αποφασιστικότητα» και πραγματοποιήθηκε με τρόπο που άφηνε ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας για το μήνυμα που ήθελε να στείλει το Κρεμλίνο.

Η επιχείρηση στη σκιά των καμερών

Σύμφωνα με την έρευνα, οι δύο πράκτορες της GRU, Αλεξάντρ Πετρόφ και Ρουσλάν Μποσίροφ, έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 2 Μαρτίου 2018. Δύο ημέρες αργότερα ταξίδεψαν στο Σόλσμπερι, όπου άπλωσαν τον Νόβιτσοκ στην πόρτα του Σκριπάλ. Αποχώρησαν αμέσως, επιστρέφοντας στη Μόσχα την ίδια ημέρα, ενώ στη συνέχεια έδωσαν διαβόητη συνέντευξη στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ισχυριζόμενοι ότι είχαν επισκεφθεί… τον καθεδρικό ναό της πόλης.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι οι δράστες ενήργησαν χωρίς να αποθαρρύνονται από την παρουσία καμερών ή την πιθανότητα να τους εντοπίσουν γείτονες, γεγονός που, κατά τους ερευνητές, καταδεικνύει την αυτοπεποίθηση και την πολιτική κάλυψη που είχαν.

Τα θύματα

Ο Σκριπάλ και η κόρη του κατέρρευσαν σε παγκάκι στο κέντρο της πόλης λίγες ώρες μετά την επίθεση, αλλά τελικά επέζησαν μετά από μαρτυρική νοσηλεία.

Η Ντόουαν Στέρτζες, μια 44χρονη Βρετανή, πέθανε τρεις μήνες αργότερα, όταν βρήκε και χρησιμοποίησε το μπουκάλι αρώματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του δηλητηρίου.

Ο λόρδος Χιουζ απέδωσε ευθύνη «στους δράστες, στους ανωτέρους τους στη GRU και σε εκείνους που εξουσιοδότησαν την αποστολή, φτάνοντας μέχρι τον πρόεδρο Πούτιν», επισημαίνοντας ότι όλοι αυτοί φέρουν την ηθική ευθύνη για τον θάνατο της Στέρτζες.

Οι αδυναμίες των βρετανικών υπηρεσιών

Η έρευνα αναγνωρίζει ότι, παρότι υπήρχε κάποιος βαθμός κινδύνου για τον Σκριπάλ λόγω της προηγούμενης δράσης του, η εκτίμηση ότι δεν ήταν πιθανός στόχος σοβαρής επίθεσης θεωρήθηκε λογική.

Ωστόσο, ασκεί κριτική στις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες για «αποτυχίες παρακολούθησης», σημειώνοντας ότι δεν υπήρχαν τακτικές γραπτές αξιολογήσεις κινδύνου για τον Σκριπάλ.

Ένα μήνυμα προς τη Δύση

Το τελικό συμπέρασμα της έρευνας είναι σαφές: η επίθεση δεν ήταν απλώς πράξη εκδίκησης εναντίον ενός πρώην πράκτορα. Ήταν μια δημόσια επίδειξη δύναμης της Ρωσίας, μια δήλωση ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο να κινηθεί εναντίον όποιων θεωρεί «προδότες» ή αντιπάλους των συμφερόντων του – ακόμη και σε ευρωπαϊκό έδαφος, ακόμη κι αν αυτό θέτει σε κίνδυνο αθώους πολίτες.

Η υπόθεση εξακολουθεί να σκιάζει τις σχέσεις Ρωσίας–Δύσης, επανερχόμενη κατά καιρούς ως παράδειγμα των σκοτεινών τακτικών του ρωσικού καθεστώτος σε ξένο έδαφος.

