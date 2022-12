Βρετανική παμπ σερβίρει την «Πικρή Μπύρα του Χάρι»

Βρετανός ιδιοκτήτης παμπ λάνσαρε μια ολοκαίνουργια μπύρα ως απάντηση στο νέο πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Ο ιδιοκτήτης παμπ στο Λονδίνο εξέφρασε τις απόψεις του για τη σειρά ντοκιμαντέρ με την ολοκαίνουργια μπύρα που ονομάζεται «Harry’s Bitter» (Η Πικρή του Χάρι). Το λογότυπο της μπύρας απεικονίζει το πρόσωπο του πρίγκιπα Χάρι σε κόκκινο, λευκό και μπλε χρωματικό συνδυασμό, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου.

Στο ντοκιμαντέρ οι θεατές αποκτούν μία πιο ενδόμυχη ματιά στη ζωή του δούκα και της δούκισσας του Σάσσεξ.

Το «Harry & Meghan» έχει λάβει ανάμεικτες κριτικές από τους θεατές, με κάποιους να το αποκαλούν «απίστευτο», άλλους να υποστηρίζουν ότι «δεν τους αρέσει καθόλου», ενώ άλλοι το έχουν χαρακτηρίσει «υποκριτικό».

Kudos to the Duke of Sussex pub in Chiswick (West London) for this beautifully British riposte to Harry & Meghan's self-pitying Netflix show.

Fittingly, with only 3.9% alcohol, "Harry's Bitter" is as weak as its namesake… 🍺 🇬🇧 pic.twitter.com/3jdBOdsHpc

— Rafe Heydel-Mankoo (@RafHM) December 10, 2022