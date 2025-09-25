«Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»

Νέες αποκαλύψεις που προκαλούν αίσθηση για τα πεπραγμένα της πρώην διευθύντριας του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου προχώρησε ο κ. Κυριάκος Μπαμπασίδης πρόεδρος του οργανισμού την περίοδο 2023 – 2024, κατά την κατάθεση του στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερευνά τους παράνομους μηχανισμούς καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων.

Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι σε ντουλάπα του οργανισμού που κρατούσε κλειδωμένη η κα Τυχεροπούλου εντοπίστηκαν έγγραφα «φωτιά» που αποδεικνύουν ότι η πρώην διευθύντρια έκανε αποδεκτές προσφυγές που είχαν καταθέσει κάτοχοι παράνομων ΑΦΜ προκειμένου να τους καταβληθούν επιδοτήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε διαπιστωθεί από ελέγχους ότι δεν τις δικαιούνταν.

Ο κ. Μπαμπασίδης αποκάλυψε ότι μεταξύ των δικαιούχων που έτυχαν της παράνομης και ευνοϊκής μεταχείρισης από την κα Τυχεροπούλου ήταν και η 73χρονη από την Κοζάνη, η οποία εισέπραξε 900.000 ευρώ χωρίς να έχει στρέμμα βοσκότοπου στην στην κατοχή της.

Μέσω του ίδιο παράνομου μηχανισμού – σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα – πληρώθηκαν συνολικά 13 δικαιούχοι οι περισσότεροι – εκ των οποίων εντοπίστηκαν πρόσφατα από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ και της ΑΑΔΕ με αποτέλεσμα να δεσμευτούν οι περιουσίες τους.

Ο κ. Μπαμπασίδης ενημερώνοντας τα μέλη της εξεταστικής είπε ότι η κυρία Τυχεροπούλου ήταν προϊσταμένη δύο διευθύνσεων αρμόδιων για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων και για τους ελέγχους. «Αυτό ήταν ασυμβίβαστο σύμφωνα με το action plan», είπε ο μάρτυρας προσθέτοντας ότι όρισε νέο διευθυντή πληρωμών και διατήρησε την κα Τυχεροπούλου στην διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου. «Δεν την έβγαλα εκδικητικά. Εφάρμοσα τον κανονισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε τα εξής: «η κυρία Τυχεροπούλου, ωστόσο αρνήθηκε να παραδώσει στον νέο διευθυντή πληρωμών το ερμάριο όπου φυλάσσονταν διάφορα έγγραφα απαραίτητα για να ολοκληρωθούν οι πληρωμές. Της στείλαμε εξώδικο. Το είχε κλειδώσει. Δεν είχε δικαίωμα. Το ανοίξαμε τηρώντας ότι προβλέπεται και ξέρετε τι άλλο βρήκαμε μέσα. Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μια εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900 χιλιάδες ευρώ. Μια άλλη αφορούσε άλλη οικογένεια η περιουσία της οποίας έχει επίσης δεσμευτεί μετά τους πρόσφατους ελέγχους. Αυτές τις προσφυγές τις είχε κάνει αποδεκτές όχι με νόμιμες διαδικασίες. Ενημέρωσα τότε το υπουργείο, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ήταν διοικητικό θέμα. Σε ερμάριο που ανήκει στην υπηρεσία έχει δικαίωμα ο πρόεδρος να ερευνά. Είχαμε τις πληρωμές Οκτωβρίου και χωρίς εσωτερικό έλεγχο δεν μπορούσε να γίνει πληρωμή. Η διευθύντρια δεν παρέδιδε το ερμάριο στον επόμενο για να παρακωλύσει τις πληρωμές. Άνοιξε το ερμάριο και το υλικό διαβιβάστηκε στην εισαγγελία».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



