Βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο 39χρονος από το Αγρίνιο

Πένθος στη Ματαράγκα του Δήμου Αγρινίου με τον πρόωρο θάνατο του Θωμά Ευαγγελόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 39 ετών.

Ο Θωμάς, αγαπητός σε όλους για το χαμόγελο και την εργατικότητά του, εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος και το τελευταίο διάστημα απασχολούνταν σε νησιά. Η είδηση του θανάτου του βρήκε φίλους, συγγενείς και συνεργάτες σοκαρισμένους, καθώς βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο της Αττικής.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Ματαράγκα Μακρυνείας. Όσοι τον γνώριζαν δεν έχουν παρά καλά λόγια να πουν για τον χαρακτήρα του, την ακεραιότητά του και την καλοσύνη του.

Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην τοπική κοινωνία, αλλά και στις καρδιές όλων όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Πηγή: agriniosite.gr

