Βρέθηκε ο 20χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε δίχρονο αγόρι στον Άγιο Δημήτριο

Χθες το απόγευμα ο 20χρονος, οδηγώντας μοτοσικλέτα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, παρέσυρε και στη συνέχεια εγκατέλειψε 2χρονο αγόρι, το οποίο βρισκόταν σε παιδικό καρότσι συνοδευόμενο από συγγενικό του πρόσωπο.

Βρέθηκε ο 20χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε δίχρονο αγόρι στον Άγιο Δημήτριο
02 Οκτ. 2025 15:27
Pelop News

Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης, 1 Οκτωβρίου ένας 20χρονος αλλοδαπός σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για σωματικές βλάβες από αμέλεια, και συμπεριφορά σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το απόγευμα ο 20χρονος, οδηγώντας μοτοσικλέτα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, παρέσυρε και στη συνέχεια εγκατέλειψε 2χρονο αγόρι, το οποίο βρισκόταν σε παιδικό καρότσι συνοδευόμενο από συγγενικό του πρόσωπο.

Αστυνομικοί της ‘Αμεσης Δράσης που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον κατηγορούμενο λίγη ώρα αργότερα και τον οδήγησαν στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της παραπάνω αξιόποινης πράξης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 20χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:01 «Μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε», η ανάρτηση του Πλακιά
18:00 Αναβρασμός και ανησυχία στον αγροτικό κόσμο για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων
17:50 Στο Μεσολόγγι πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι! ΒΙΝΤΕΟ
17:38 «Επείγοντα μέτρα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων από τα έργα του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου» επιστολή Πελετίδη
17:30 Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει στη Θεσσαλονίκη 18χρονη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου
17:18 Εναρκτήρια Συνάντηση του HELIX-SMART για το Επιμελητήριο Αχαΐας, στην Κέρκυρα
17:10 Κλειστά τα σχολεία αύριο Παρασκευή (και) στη Ρόδο!
17:00 Πάτρα – Αυτοψία στο Άνω Καστρίτσι: «Κάντε κάτι, θα καούμε!» – Χωρίς αντιπυρικές ζώνες το πευκοδάσος Καρκαλού
16:53 Μάντσεστερ: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή ΒΙΝΤΕΟ
16:45 Διήμερη συνάντηση των μελών της συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)
16:38 Καλάβρυτα: Συνάντηση με τον Γεωργιάδη ζητά ο Θ. Παπαδόπουλος για το Νοσοκομείο Καλαβρύτων
16:30 Έπεσε δέντρο από τη νεροποντή στην Αθήνα – Τραυματίστηκε περαστικός
16:23 Έγινε ποτάμι η λεωφόρος Καραμανλή στο Μενίδι – Προβλήματα στην κυκλοφορία ΒΙΝΤΕΟ
16:15 Απεργία πείνας ξεκινούν 11 Έλληνες ακτιβιστές που κρατούνται από το Ισραήλ
16:08 Θεσσαλονίκη: Γεωργιανοί έμπαιναν σε σπίτια με κλειδιά «πασπαρτού»
16:00 Πάτρα: Μπαίνουν κολωνάκια σε ράμπες ΑμεΑ σε πεζοδρόμους και προβληματικά σημεία της πόλης
15:51 Τσίπρας: Διεθνής πειρατεία η επίθεση των ισραηλινών στον στολίσκο προς τη Γάζα ΒΙΝΤΕΟ
15:43 Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην θάλασσα του Μαρμαρά
15:36 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προστασία της ποιότητας του ελαιόλαδου  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
15:27 Βρέθηκε ο 20χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε δίχρονο αγόρι στον Άγιο Δημήτριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ