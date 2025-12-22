Βροχερά και μουντά Χριστούγεννα: Πού θα βρέξει, πού θα χιονίσει και πότε αλλάζει ο καιρός

Με βροχές, καταιγίδες και περιορισμένα χιόνια θα κυλήσουν τα φετινά Χριστούγεννα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ενώ η βελτίωση του καιρού αναμένεται μετά τις 26 Δεκεμβρίου, με την θερμοκρασία να πέφτει αισθητά προς την Πρωτοχρονιά.

22 Δεκ. 2025 14:11
Pelop News

Βροχερό και μουντό αναμένεται το σκηνικό του καιρού τις ημέρες των Χριστουγέννων, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας και τα χιόνια να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι το διάστημα από Τρίτη έως και Πέμπτη (23–25 Δεκεμβρίου) θα κυλήσει με αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους μόνο σε ορεινές περιοχές και κοντά στα χιονοδρομικά κέντρα, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε πιο χειμωνιάτικα επίπεδα χωρίς ακραίες μεταβολές.

Από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τον ίδιο να σημειώνει ότι το τέλος του έτους ενδέχεται να συνοδευτεί από περισσότερο κρύο και πιθανές «χιονοεκπλήξεις».

Αντίστοιχη εικόνα δίνει και ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος αναφέρει ότι από το απόγευμα της Τρίτης έως και ανήμερα των Χριστουγέννων θα εκδηλωθούν βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Όπως τονίζει, οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο απαιτείται προσοχή στις μετακινήσεις.

Βροχερά και μουντά Χριστούγεννα: Πού θα βρέξει, πού θα χιονίσει και πότε αλλάζει ο καιρός

Πώς εξελίσσεται ο καιρός μέρα με τη μέρα

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά, με βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν στο Ιόνιο και θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά, ενώ χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Την παραμονή των Χριστουγέννων (24/12), τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Ανήμερα Χριστούγεννα (25/12), βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά, κυρίως της βόρειας Ελλάδας.

Η αστάθεια θα διατηρηθεί και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

