«Βροχή» από γκολ για τις γυναίκες του Ατρόμητου

«Βροχή» από γκολ για την γυναικεία ομάδα του Ατρόμητου Ζαρουχλεϊκων η οποία διέλυσε εντός έδρας, με 8-2 τον ΑΟΠ Πατίτσα για την 13η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και παραμένει στα ψηλά της βαθμολογίας.

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη ανάμεσα στις δυο ομάδες με τον Ατρόμητο να προηγείται με 1-0 μόλις στο 6΄ και να φτάνει πολύ εύκολα στην κατάκτηση της νίκης.

Τα γκολ για την πατρινή ομάδα σημείωσε οι Χορού, Μούκα, Λαζανά, Τσάμη, Παϊλα και τρία η Πουρνιά που ήταν η κορυφαία, ενώ από τον Πατίστα σκόραρε δυο φορές η Καλαμάτη.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ψαλτάκης): Νταβαντζή, Τζουρά (46΄Φωτείνη), Παπανικολοπουλου, Παϊλα, Ακαρέπη (50΄Κουτρουμάνη), Μούκα, Συρμή, Λαζανά, Χορού (50΄Μπερερή), Τσάμη (46΄Παπακυριαζή), Πουρνιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



