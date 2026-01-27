Βρούτσης: Ο Ελληνικός Αθλητισμός πενθεί!

Τα συλλυπητήρια και το μήνυμα του Υπουργού

27 Ιαν. 2026 23:33
Pelop News

Με ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για την τραγωδία στη Ρουμανία τονίζοντας ότι ο Ελληνικός Αθλητισμός πενθεί!

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Με βαθιά οδύνη και θλίψη όλοι Έλληνες μάθαμε την τραγική είδηση του θανατηφόρου τροχαίου με θύματα επτά νέα παιδιά φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί!

Ως υπουργός αθλητισμού εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες αλλά και τον ΠΑΟΚ, η σκέψη μας είναι μαζί τους σε αυτές τις αδιανόητα δύσκολες ώρες!

Οι σημαίες στο Καυταντζόγλειο και σε ολα τα αθλητικά κέντρα ΕΑΚ Θεσσαλονίκης από αύριο μέχρι και την εξόδιο ακολουθία των παιδιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους!»

