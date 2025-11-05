Βρυξέλλες: Επαναλειτουργία του αεροδρομίου μετά το νέο περιστατικό με drone

Επανεκκίνηση των πτήσεων στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών νωρίς το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025, μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του κατά τη νύχτα λόγω παρατήρησης drone στον εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου, οι πρώτες πτήσεις απογειώθηκαν κανονικά, ωστόσο αρκετές υπέστησαν καθυστερήσεις και ορισμένες ακυρώθηκαν.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση για λόγους ασφαλείας. Το περιστατικό εντάσσεται σε σειρά παρόμοιων γεγονότων στην Ευρώπη,

