Βρυξέλλες: Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας

Επεισόδια με αγρότες να πετούν αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χρήση δακρυγόνων ξέσπασαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στις Βρυξέλλες έξω από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στις Βρυξέλλες βρίσκονται χιλιάδες αγρότες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Όπως λένε, ανησυχούν για την προοπτική εισροής προϊόντων από τη Νότια Αμερική στην ΕΕ και για τη μεταρρύθμιση των γεωργικών επιδοτήσεων.

