Βρυξέλλες: Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας
Οι διαδηλωτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στις προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027
Επεισόδια με αγρότες να πετούν αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χρήση δακρυγόνων ξέσπασαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στις Βρυξέλλες έξω από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Στις Βρυξέλλες βρίσκονται χιλιάδες αγρότες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.
Όπως λένε, ανησυχούν για την προοπτική εισροής προϊόντων από τη Νότια Αμερική στην ΕΕ και για τη μεταρρύθμιση των γεωργικών επιδοτήσεων.
