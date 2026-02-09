W Rising Stars: Ο Προμηθέας ήττα από τον Παναθηναϊκό – Φωτογραφίες/βίντεο

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 62-50 τον Προμηθέα στο «Promitheas Park», στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε σήμερα (9/2) η κανονική περίοδος του W Rising Stars. Το τριφύλλι κατέκτησε την τρίτη θέση στη βαθμολογία και πήρε το εισιτήριο για το Final 4 του τουρνουά (θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα), στο οποίο επίσης προκρίθηκαν ο ΠΑΟΚ, ο Πρωτέας Βούλας και η Ανόρθωση Βόλου.

Οι πράσινες διατηρώντας την ταχύτητα από την χθεσινή αναμέτρησή τους με την Ανόρθωση Βόλου, μπήκαν στο παρκέ μη αφήνοντας περιθώριο στον αντίπαλό τους. Με το τρίποντο της Λαγωνικάκη, οι τυπικά φιλοξενούμενες στο 3ο λεπτό μπήκαν στη θέση του οδηγού αποκτώντας ελαφρύ προβάδισμα με 9-4, ενώ στην πορεία η Καμπάκα και η Τουλούπη διεύρυναν τη διαφορά στους 13 πόντους (7-20), 1’17” πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Το τριφύλλι είχε βάλει πλέον τη βάση για την κατάκτηση της νίκης, έχοντας επιβάλλει τον ρυθμό του στον αγώνα, με τον Προμηθέα να προσπαθεί να ακολουθήσει και να είναι ανταγωνιστικός, αλλά η υπεροχή του Παναθηναϊκού και κυρίως η μεγάλη διαφορά που είχε χτίσει (στο 14′ το σκορ ήταν 29-9) κρατούσαν τις Πατρινές πίσω στο σκορ.

Παρόλα αυτά ο Προμηθέας συνέχισε την προσπάθειά του στην τρίτη περίοδο την οποία ολοκλήρωσε με επιμέρους σκορ 16-11, ενώ παρέμεινε μαχητικός και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο 34′ οι Πατρινές μετέτρεψαν το 38-52 σε 44-54 με τις Χρόνη και Λουζιώτη να πετυχαίνουν σημαντικούς πόντους, η Τουλούπη όμως με προσωπικές ενέργειες έφερε ξανά τη διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού στους 14 πόντους (45-59), 5’05” πριν την ολοκλήρωση του αγώνα.

Διαιτητές: Καφέζας, Κωστής, Μπακόπουλος.

Δεκάλεπτα: 7-22, 18-39, 34-50, 50-62.

Προμηθέας Πάτρας (Σκλατσάς): Λουζιώτη 14, Αλεξανδροπούλου, Φωτεινάκη, Σβερκούνου 10 (2), Συρμακέση 13 (2), Χρόνη 2, Σκαλιάρινι 3 (1), Μπιλάλη, Πάστρα, Παπαθανασίου 4, Γούση 4.

Παναθηναϊκός (Μαντζιώρης): Λαγωνικάκη 11 (1), Μηλιτσοπούλου 9 (1), Τουλούπη 13 (1), Φωτοπούλου 4, Παπαευθυμίου, Ράλλη 2, Υφαντοπούλου 2, Μπερμπεράι 2, Μελιδονιώτη 3 (1), Καμπάκα 16.

