WiFi χωρίς συσκευή: Η τεχνολογία που μπορεί να αναγνωρίζει άτομα και προκαλεί συναγερμό για την ιδιωτικότητα

Μια νέα τεχνολογία που βασίζεται στα σήματα WiFi μπορεί να αναγνωρίζει άτομα ακόμη και όταν δεν φέρουν συσκευή με ενεργοποιημένο WiFi, καταγράφοντας παθητικά τη διάδοση των ραδιοκυμάτων στο περιβάλλον. Την ανακάλυψη έκαναν ερευνητές του Karlsruhe Institute of Technology (KIT) στη Γερμανία, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για σοβαρές απειλές στην προσωπική ιδιωτικότητα.

Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύεται μέχρι σήμερα, η απενεργοποίηση του WiFi σε κινητά ή άλλες συσκευές δεν επαρκεί για την προστασία του χρήστη. Αρκεί η παρουσία άλλων ενεργών WiFi συσκευών στον ίδιο χώρο, ώστε τα σήματα να αλληλεπιδρούν με το ανθρώπινο σώμα και να δημιουργούν μοναδικά μοτίβα.

«Εικόνες» από ραδιοκύματα

Η μέθοδος δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ούτε τη μεταφορά συσκευής από το άτομο που παρακολουθείται. Χρησιμοποιεί συμβατικά WiFi συστήματα, των οποίων τα σήματα σχηματίζουν μοτίβα παρόμοια με εικόνες, όχι μέσω φωτός, αλλά μέσω ραδιοκυμάτων.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής Θόρστεν Στρούφε από το ερευνητικό κέντρο KASTEL, «παρατηρώντας τη διάδοση των ραδιοκυμάτων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα του περιβάλλοντος και των ατόμων που βρίσκονται εκεί. Ακόμη και αν απενεργοποιήσετε τη δική σας συσκευή, αυτό δεν σας παρέχει προστασία, γιατί αρκεί να υπάρχουν άλλες ενεργές WiFi συσκευές γύρω σας».

«Σιωπηλοί παρατηρητές» σε δημόσιους χώρους

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα WiFi δίκτυα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα αόρατο σύστημα μαζικής παρακολούθησης. Όπως σημειώνει ο Τζούλιαν Τοντ από το KASTEL, οι δρομολογητές WiFi μετατρέπονται σε «σιωπηλούς παρατηρητές», επιτρέποντας την ταυτοποίηση πολιτών σε δημόσιους χώρους, όπως καφέ ή γραφεία, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.

Ο Φέλιξ Μόρσμπαχ υπογραμμίζει ότι, σε αντίθεση με τις κάμερες CCTV, η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι αόρατη και δεν προκαλεί υποψίες, γεγονός που εντείνει τους κινδύνους κατάχρησης.

Σχεδόν απόλυτη ακρίβεια

Η μέθοδος αξιοποιεί πληροφορίες ανατροφοδότησης beamforming (Beamforming Feedback Information – BFI), οι οποίες μεταδίδονται χωρίς κρυπτογράφηση και μπορούν να συλλεχθούν από οποιονδήποτε βρίσκεται εντός εμβέλειας. Μετά την εκπαίδευση ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης, η αναγνώριση ενός ατόμου μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σε πειραματική μελέτη με 197 συμμετέχοντες, οι ερευνητές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν άτομα με σχεδόν 100% ακρίβεια, ανεξάρτητα από τη γωνία λήψης ή τον τρόπο βάδισης.

Κίνδυνοι για θεμελιώδη δικαιώματα

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η τεχνολογία αυτή εγείρει σοβαρά ζητήματα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και μπορεί να αξιοποιηθεί καταχρηστικά, ιδίως σε αυταρχικά καθεστώτα. Για τον λόγο αυτό καλούν στη θέσπιση αυστηρών εγγυήσεων προστασίας της ιδιωτικότητας, στο πλαίσιο του νέου προτύπου WiFi IEEE 802.11bf, πριν η τεχνολογία περάσει σε ευρύτερη εφαρμογή.

Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι σαφές: χωρίς έγκαιρη ρύθμιση, το WiFi κινδυνεύει να μετατραπεί από εργαλείο συνδεσιμότητας σε αόρατο μηχανισμό επιτήρησης της καθημερινής ζωής.

