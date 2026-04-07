Workshops αεροδρομίων Βενετίας και Βερόνας: Δυναμική προβολή της Ελλάδας στη Βόρεια Ιταλία -Νέα πτήση Βερόνα-Κάρπαθος

Η δυναμική προβολή περισσότερων ελληνικών προορισμών στη Βόρεια Ιταλία, ήταν ο στόχος της συμμετοχής του ΕΟΤ σε δύο επαγγελματικά workshops που διοργάνωσαν τα αεροδρόμια της Βενετίας και της Βερόνας, 24 και 25 Μαρτίου 2026. Με νέα απ’ ευθείας πτήση θα συνδέεται φέτος το καλοκαίρι η Κάρπαθος με την Βερόνα.

Stand ΥΠΕΞ Ιταλίας στο workshop στη Βερόνα

Ενόψει της θερινής περιόδου 2026, η παρουσία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού ( ΥΠΕΞ) Ιταλίας στα workshops , ανέδειξε τη στρατηγική σημασία που έχει για τον ελληνικό τουρισμό η Περιφέρεια Βένετο στη Βόρεια Ιταλία, η οποία αποτελεί διαχρονικά μία από τις πλέον δυναμικές τουριστικές αγορές, λόγω υψηλής ταξιδιωτικής ζήτησης, σε συνδυασμό με την άμεση προσβασιμότητα και το ισχυρό εισοδηματικό προφίλ των επισκεπτών.

Καθοριστικός παράγοντας στην σταθερά αυξανόμενη τουριστική ροή από τον ιταλικό Βορρά προς τη χώρα μας, αποτελεί η εκτεταμένη αεροπορική συνδεσιμότητα, με πολυάριθμες απευθείας πτήσεις από τα αεροδρόμια Βενετίας/Τρεβίζο και Βερόνας προς βασικούς ελληνικούς προορισμούς, όπως η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος και η Ζάκυνθος.

Τη θερινή περίοδο 2026, η νέα απ’ ευθείας αεροπορική σύνδεση της Βερόνας με την Κάρπαθο, με πτήσεις της εταιρείας Volotea συμβάλλει στη διεύρυνση των τουριστικών εμπειριών που προσφέρουν λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί διακοπών της χώρας μας.

Η εκπρόσωπος της ΥΠΕΞ Ιταλίας, κα Αικατερίνη Μεϊμάρογλου

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η εκπρόσωπος του Γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας, κα Αικατερίνη Μεϊμάρογλου, πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό προγραμματισμένων συναντήσεων (B2B) με εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των συνεργασιών και την ανάδειξη του πολυδιάστατου τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας.

Οι επαφές επικεντρώθηκαν τόσο στους καθιερωμένους προορισμούς όσο και σε νέες, αυθεντικές επιλογές, που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη ζήτηση για βιωματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η επιτυχημένη συμμετοχή του ΕΟΤ επιβεβαιώνει τη δέσμευση για ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προώθηση της Ελλάδας ως προορισμού που συνδυάζει την αυθεντικότητα και τον πολιτισμό με σύγχρονες, υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες.

