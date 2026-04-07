Workshops αεροδρομίων Βενετίας και Βερόνας: Δυναμική προβολή της Ελλάδας στη Βόρεια Ιταλία -Νέα πτήση Βερόνα-Κάρπαθος

07 Απρ. 2026 13:23
Pelop News

Η δυναμική προβολή περισσότερων ελληνικών προορισμών στη Βόρεια Ιταλία, ήταν ο στόχος της συμμετοχής του ΕΟΤ σε δύο επαγγελματικά workshops που διοργάνωσαν τα αεροδρόμια της Βενετίας και της Βερόνας, 24 και 25 Μαρτίου 2026. Με νέα απ’ ευθείας πτήση θα συνδέεται φέτος το καλοκαίρι η Κάρπαθος με την Βερόνα.

Stand ΥΠΕΞ Ιταλίας στο workshop στη Βερόνα

Ενόψει της θερινής περιόδου 2026, η παρουσία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού ( ΥΠΕΞ) Ιταλίας στα workshops , ανέδειξε  τη στρατηγική σημασία που έχει για τον ελληνικό τουρισμό η  Περιφέρεια Βένετο στη Βόρεια Ιταλία, η οποία αποτελεί διαχρονικά μία από τις πλέον δυναμικές τουριστικές αγορές, λόγω υψηλής ταξιδιωτικής ζήτησης, σε συνδυασμό με την άμεση προσβασιμότητα και το ισχυρό εισοδηματικό προφίλ των επισκεπτών.

Καθοριστικός παράγοντας στην σταθερά αυξανόμενη τουριστική ροή από τον ιταλικό Βορρά προς τη χώρα μας, αποτελεί η εκτεταμένη αεροπορική συνδεσιμότητα, με πολυάριθμες απευθείας πτήσεις από τα αεροδρόμια Βενετίας/Τρεβίζο και Βερόνας προς βασικούς ελληνικούς προορισμούς, όπως η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος και η Ζάκυνθος.

Τη θερινή περίοδο 2026, η νέα απ’ ευθείας αεροπορική σύνδεση της Βερόνας με την Κάρπαθο, με πτήσεις της εταιρείας Volotea συμβάλλει στη διεύρυνση των τουριστικών εμπειριών που προσφέρουν λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί διακοπών της χώρας μας.

Η εκπρόσωπος της ΥΠΕΞ Ιταλίας, κα Αικατερίνη Μεϊμάρογλου

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η εκπρόσωπος του Γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας, κα Αικατερίνη Μεϊμάρογλου, πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό προγραμματισμένων συναντήσεων (B2B) με εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των συνεργασιών και την ανάδειξη του πολυδιάστατου τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας.

Οι επαφές επικεντρώθηκαν τόσο στους καθιερωμένους προορισμούς όσο και σε νέες, αυθεντικές επιλογές, που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη ζήτηση για βιωματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η επιτυχημένη συμμετοχή του ΕΟΤ επιβεβαιώνει τη δέσμευση για ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προώθηση της Ελλάδας ως προορισμού που συνδυάζει την αυθεντικότητα και τον πολιτισμό με σύγχρονες, υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Bloomberg: Ο Όρμπαν είπε στον Πούτιν «είμαι έτοιμος να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ»
16:08 Ο όμιλος Grimaldi ανανεώνει το στόλο του με έμφαση στη βιωσιμότητα και στην καινοτομία
16:02 Μωρό γεννήθηκε σε πτήση προς Νέα Υόρκη: Στον αέρα το ζήτημα της υπηκοότητάς του
16:00 Αρχεία της Χούντας ψηφιοποιούνται και αναμένεται να αποκαλύψουν αλήθειες και για την Αχαΐα
15:52 Γαβαλάς για Άννα Βίσση και Χριστίνα Πολίτη: «Δεν είναι τωρινό, το ξέρω μήνες»
15:43 Πάτρα: Ανεστάλη το πρόστιμο για το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων Αλεξιώτισσας
15:43 Αλμπάρες: Η Ευρώπη πρέπει να πάρει στα χέρια της την ασφάλειά της μετά τις απειλές Τραμπ για το ΝΑΤΟ
15:31 ΕΛΓΑ: Πληρώνονται σήμερα αποζημιώσεις 73 εκατ. ευρώ για ζημιές του 2025
15:25 Selfie της Μελόνι με πρόσωπο που συνδέεται με τη μαφία προκαλεί πολιτική θύελλα στην Ιταλία
15:24 Νέα ανάρτηση Τραμπ για Ιράν: Απειλές για «εξαφάνιση πολιτισμού» και υπαινιγμοί για αλλαγή καθεστώτος
15:08 Διάγγελμα για την κατάργηση της λαϊκής εντολής
15:02 Μητσοτάκης για οδική ασφάλεια: «Τέλος στο σβήσιμο κλήσεων με ένα τηλέφωνο» – Αιχμή οι κάμερες και η μείωση των θανατηφόρων
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Όλγας τελειώνει αλλά υπάρχουν αντιδράσεις – «Εχει μετατραπεί σε ζούγκλα»
15:00 Αποχώρηση από το επιτελείο Κασσελάκη: Εκτός ο Μπάμπης Παπαδάκης – Στο 1% οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»
14:56 Τσάφος: Δεν υπάρχει λόγος συναγερμού για το ρεύμα – Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα εξαγωγέων ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
14:52 Πάτρα: Δίπλα σε εργαζόμενους και ωφελούμενους ιδρυμάτων ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ενόψει Πάσχα
14:45 Φάμελλος από Λαγκαδά: «Ο Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει καλύτερο Πάσχα» – Ζήτησε εκλογές και στήριξη σε πρόταση δυσπιστίας
14:35 Πάτρα: Η γραμμή για Κεφαλονιά και Ιθάκη έρχεται στον Σταθμό Κανελλόπουλου
14:33 Θεανώ Φωτίου: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου – Αντί στεφάνων δωρεά στον «Άγιο Σάββα»
14:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη σύγκρουση Μηταράκη – Δουδωνή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «ρουσφέτι» και πολιτική δραστηριότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
