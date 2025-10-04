Ξεκινά έρευνες στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις – Άμεση αντίδραση της Αθήνας με αντι-NAVTEX

Απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής από το λιμάνι της Σμύρνης το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις». Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX το βράδυ της Πέμπτης, ανακοινώνοντας ότι το ερευνητικό της σκάφος θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες στο κεντρικό Αιγαίο, δυτικά της Χίου και της Λέσβου, μεταξύ 4 και 14 Οκτωβρίου.

Πρακτικά, η περιοχή που καλύπτει η τελευταία τουρκική NAVTEX εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, Αη Στράτη, Μύκονο, Ικαρία και Φούρνους.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα που η Άγκυρα ανακοινώνει σχέδια να στείλει το «Πίρι Ρέις» σε αμφισβητούμενα ύδατα, αναζωπυρώνοντας τις εντάσεις. Μάλιστα τη νέα NAVTEX είδαν θετικά και τα κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Ο αντιπρόεδρος του CHP, Γιανκί Μπαγτζίογλου, χαιρέτισε τη νέα NAVTEX σχετικά με την επανέναρξη των επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζεται να διεξαχθούν στο Αιγαίο από το «Πίρι Ρέις».

«Η επανέναρξη των επιστημονικών ερευνών στο Αιγαίο, που είχε ακυρωθεί και είχε προκαλέσει την αντίδραση της Ελλάδας, είναι θετική από την άποψη της προστασίας των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Μπαγτζίογλου.

Η νέα πρόκληση της Τουρκίας στο Αιγαίο, έρχεται λίγο καιρό μετά τις εξελίξεις στα νότια της Κρήτης, όπου η αμερικανική Chevron κατέθεσε επίσημη πρόταση για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα.

Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση, με την έκδοση αντι – NAVTEX, που έχει ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης.

