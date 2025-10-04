Ξεκινά έρευνες στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις – Άμεση αντίδραση της Αθήνας με αντι-NAVTEX

Πρακτικά, η περιοχή που καλύπτει η τελευταία τουρκική NAVTEX εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, Αη Στράτη, Μύκονο, Ικαρία και Φούρνους.

Ξεκινά έρευνες στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις - Άμεση αντίδραση της Αθήνας με αντι-NAVTEX
04 Οκτ. 2025 9:00
Pelop News

Απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής από το λιμάνι της Σμύρνης το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις». Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX το βράδυ της Πέμπτης, ανακοινώνοντας ότι το ερευνητικό της σκάφος θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες στο κεντρικό Αιγαίο, δυτικά της Χίου και της Λέσβου, μεταξύ 4 και 14 Οκτωβρίου.

Πρακτικά, η περιοχή που καλύπτει η τελευταία τουρκική NAVTEX εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, Αη Στράτη, Μύκονο, Ικαρία και Φούρνους.

Ξεκινά έρευνες στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις - Άμεση αντίδραση της Αθήνας με αντι-NAVTEX

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα που η Άγκυρα ανακοινώνει σχέδια να στείλει το «Πίρι Ρέις» σε αμφισβητούμενα ύδατα, αναζωπυρώνοντας τις εντάσεις. Μάλιστα τη νέα NAVTEX είδαν θετικά και τα κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Ο αντιπρόεδρος του CHP, Γιανκί Μπαγτζίογλου, χαιρέτισε τη νέα NAVTEX σχετικά με την επανέναρξη των επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζεται να διεξαχθούν στο Αιγαίο από το «Πίρι Ρέις».

«Η επανέναρξη των επιστημονικών ερευνών στο Αιγαίο, που είχε ακυρωθεί και είχε προκαλέσει την αντίδραση της Ελλάδας, είναι θετική από την άποψη της προστασίας των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Μπαγτζίογλου.

Η νέα πρόκληση της Τουρκίας στο Αιγαίο, έρχεται λίγο καιρό μετά τις εξελίξεις στα νότια της Κρήτης, όπου η αμερικανική Chevron κατέθεσε επίσημη πρόταση για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα.

Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση, με την έκδοση αντι – NAVTEX, που έχει ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:14 Sean «Diddy» Combs: Σε φυλάκιση 50 μηνών για μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία
9:11 Αργυρούπολη: Σοβαρό τροχαίο με μηχανή – Δύο νεκροί τα ξημερώματα
9:02 Πάτρα: Κηδεύεται ο Ανδρέας Αποσκίτης – Η επιθυμία της οικογένειας
9:00 Ξεκινά έρευνες στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις – Άμεση αντίδραση της Αθήνας με αντι-NAVTEX
8:56 Το Ισραήλ σταματά τις πολεμικές επιχειρήσεις μετά τo μήνυμα Τραμπ – Η συμφωνία με τη Χαμάς
23:56 Οι μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς στη GBL
23:42 Ο Παναθηναϊκός την «πάτησε» από τη Μπαρτσελόνα ΒΙΝΤΕΟ
23:39 Η Gaga θέλει να αποκτήσει παιδιά με τον Μάικλ Πολάνσκι! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Πότε θα πρέπει να ανησυχείτε για τους πόνους στα πόδια;
22:55 Η Χαμάς απάντησε στον Τραμπ – Απελευθερώνει τους ομήρους εντός 72 ωρών
22:55 Πέθανε ο θρυλικός Γρηγόρης Καψάλης ΒΙΝΤΕΟ
22:45 Πρώην της Παναχαϊκής κάνει στον πάγκο της Νότιγχαμ το χειρότερο ξεκίνημα τα τελευταία 100 χρόνια!
22:37 Δεμένικα: Άμεση παρέμβαση καθαρισμού στον ποταμό Ξηροπόταμο
22:31 Τουρκία: Στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις στο πλαίσιο των επιστημονικό ερευνών
22:21 Πάτρα:Εκτός υπηρεσίας ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε τροχαίο
22:11 «Δεν πιστεύω ότι έφυγε το παιδί μου. Νομίζω ότι ζει ακόμη», συγκλονίζει η μητέρα της 28χρονης εγκύου που πέθανε στην Άρτα
22:01 Αλέξης Τσίπρας: «Η Ευρώπη δεν είναι μία ήπειρος χωρίς ηγεσία. Είναι μία ήπειρος με λάθος ηγεσία»!
21:48 Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά»
21:42 Βρετανία: Για το φρικιαστικό έγκλημα ποινή φυλάκισης 20 ετών
21:30 Τουρκική μαφία: Επιχείρηση και συλλήψεις στην Αττική, κατασχέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ