Ξεκινά η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας: Το ισχυρό χαρτί και τα αγκάθια

Η ελληνική οικονομία μπαίνει από σήμερα, Τετάρτη, σε νέα φάση αξιολόγησης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας διαδικασίας παρακολούθησης. Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα εξετάσει την πορεία υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και πιθανές αναθεωρήσεις στόχων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εκταμίευση των πόρων.

Η κυβέρνηση προσέρχεται με θετικό ισοζύγιο. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο τα δημόσια έσοδα ξεπέρασαν τα 46 δισ. ευρώ, 2,1 δισ. πάνω από τον στόχο, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για πρωτογενές πλεόνασμα άνω των 10 δισ. ευρώ, όταν η αρχική πρόβλεψη ήταν σχεδόν η μισή. Σύμφωνα με την έκθεση της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες, το πλεόνασμα του 2025 εκτιμάται στο 3,2% του ΑΕΠ, ενώ η Κομισιόν ανεβάζει την πρόβλεψη στο 3,8%, ενισχύοντας το διαπραγματευτικό όπλο της χώρας.

Ωστόσο, ο μεγάλος προβληματισμός παραμένει η ανάπτυξη. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η οικονομία μεγάλωσε κατά 1,7%, χαμηλότερα από το 2,2% του πρώτου τριμήνου, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με τις πιο συντηρητικές προβλέψεις διεθνών οργανισμών όπως το ΔΝΤ. Παράγοντες όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι δασμοί των ΗΠΑ σε ευρωπαϊκά προϊόντα και η αβεβαιότητα στις τιμές ενέργειας επιβραδύνουν την επενδυτική δραστηριότητα.

Από την άλλη, ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί βασικό «μοχλό» στήριξης. Οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν ότι η κίνηση θα παραμείνει ικανοποιητική έως και τα τέλη Οκτωβρίου, κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση προς τα πάνω των μεγεθών ανάπτυξης.

Κρίσιμη παράμετρος είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα έχει μπροστά της 194 ορόσημα έως τον Αύγουστο του 2026. Μέχρι σήμερα έχουν εισρεύσει 23,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 65% των διαθέσιμων πόρων, ενώ τον Ιούλιο κατατέθηκε το έκτο αίτημα εκταμίευσης ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εκκρεμεί το δανειακό σκέλος 1,8 δισ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί προσωρινά από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Συνολικά, η αξιολόγηση των θεσμών θα αποτελέσει καθοριστικό τεστ για την εικόνα της χώρας. Αν και τα πλεονάσματα και τα ισχυρά έσοδα δημιουργούν θετικές εντυπώσεις, η συγκρατημένη ανάπτυξη και οι εκκρεμότητες στο Ταμείο Ανάκαμψης υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που παραμένουν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



