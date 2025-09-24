Ξεκινά η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας: Το ισχυρό χαρτί και τα αγκάθια

Στην Αθήνα στις 29 Σεπτεμβρίου κλιμάκιο της Κομισιόν

Ξεκινά η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας: Το ισχυρό χαρτί και τα αγκάθια
24 Σεπ. 2025 8:03
Pelop News

Η ελληνική οικονομία μπαίνει από σήμερα, Τετάρτη, σε νέα φάση αξιολόγησης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας διαδικασίας παρακολούθησης. Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα εξετάσει την πορεία υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και πιθανές αναθεωρήσεις στόχων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εκταμίευση των πόρων.

Η κυβέρνηση προσέρχεται με θετικό ισοζύγιο. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο τα δημόσια έσοδα ξεπέρασαν τα 46 δισ. ευρώ, 2,1 δισ. πάνω από τον στόχο, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για πρωτογενές πλεόνασμα άνω των 10 δισ. ευρώ, όταν η αρχική πρόβλεψη ήταν σχεδόν η μισή. Σύμφωνα με την έκθεση της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες, το πλεόνασμα του 2025 εκτιμάται στο 3,2% του ΑΕΠ, ενώ η Κομισιόν ανεβάζει την πρόβλεψη στο 3,8%, ενισχύοντας το διαπραγματευτικό όπλο της χώρας.

Ωστόσο, ο μεγάλος προβληματισμός παραμένει η ανάπτυξη. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η οικονομία μεγάλωσε κατά 1,7%, χαμηλότερα από το 2,2% του πρώτου τριμήνου, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με τις πιο συντηρητικές προβλέψεις διεθνών οργανισμών όπως το ΔΝΤ. Παράγοντες όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι δασμοί των ΗΠΑ σε ευρωπαϊκά προϊόντα και η αβεβαιότητα στις τιμές ενέργειας επιβραδύνουν την επενδυτική δραστηριότητα.

Από την άλλη, ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί βασικό «μοχλό» στήριξης. Οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν ότι η κίνηση θα παραμείνει ικανοποιητική έως και τα τέλη Οκτωβρίου, κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση προς τα πάνω των μεγεθών ανάπτυξης.

Κρίσιμη παράμετρος είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα έχει μπροστά της 194 ορόσημα έως τον Αύγουστο του 2026. Μέχρι σήμερα έχουν εισρεύσει 23,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 65% των διαθέσιμων πόρων, ενώ τον Ιούλιο κατατέθηκε το έκτο αίτημα εκταμίευσης ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εκκρεμεί το δανειακό σκέλος 1,8 δισ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί προσωρινά από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Συνολικά, η αξιολόγηση των θεσμών θα αποτελέσει καθοριστικό τεστ για την εικόνα της χώρας. Αν και τα πλεονάσματα και τα ισχυρά έσοδα δημιουργούν θετικές εντυπώσεις, η συγκρατημένη ανάπτυξη και οι εκκρεμότητες στο Ταμείο Ανάκαμψης υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που παραμένουν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:21 Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
14:46 Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ