Ξεκινά τη Δευτέρα η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα – Στην Αίγυπτο ο Τραμπ για τη διεθνή Συνοδο ειρήνης

Η ανταλλαγή θα γίνει πριν από τη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ – 48 όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν, 250 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι από το Ισραήλ

12 Οκτ. 2025 9:15
Pelop News

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει να ξεκινήσει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα το πρωί της Δευτέρας, όπως προβλέπει η συμφωνία που έχει επιτευχθεί, λίγο πριν από τη διεθνή σύνοδο ειρήνης που θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Ανάμεσα σε συντρίμμια και πανηγυρισμούς: Η εύθραυστη ειρήνη στη Μέση Ανατολή ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Χαμάς θα απελευθερώσει 48 ομήρους, ενώ το Ισραήλ θα αφήσει ελεύθερους 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους, μεταξύ των οποίων και άτομα που είχαν καταδικαστεί για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών. Επιπλέον, 1.700 Παλαιστίνιοι που είχαν αιχμαλωτιστεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου αναμένεται να αφεθούν επίσης ελεύθεροι.

Συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ περιμένωντας την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα

 

 

Η συμφωνία στηρίζεται σε σχέδιο είκοσι σημείων που παρουσίασε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει, μεταξύ άλλων, την έναρξη της ανταλλαγής πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όπως δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, «η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί».

Στο Ισραήλ, οικογένειες ομήρων συνεχίζουν να διαδηλώνουν ζητώντας την επιστροφή των δικών τους. «Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι όλοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους», ανέφερε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα ενός από τους αιχμαλώτους, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Τελ Αβίβ.

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος επισκέφθηκε τη Γάζα μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε προς τους συγκεντρωμένους: «Επιστρέφετε στο σπίτι».

Η Αίγυπτος επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει αύριο Δευτέρα  το μεσημέρι στο Σαρμ ελ Σέιχ τη Σύνοδο ειρήνης με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη σταθεροποίηση της περιοχής. Μεταξύ των συμμετεχόντων θα είναι οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς και οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Το Ισραήλ δεν θα λάβει μέρος στη διάσκεψη. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι δεν θα παραστεί, αλλά θα εκπροσωπηθεί από τους μεσολαβητές της, το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Στο μεταξύ, στη Γάζα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών και ανεύρεσης θυμάτων, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι πολίτες επιστρέφουν σταδιακά στα βόρεια, όπου πολλές περιοχές έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

 
