Ξεκινά τη Μεγάλη Τετάρτη η σειρά των play-offs του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 2014
Τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου μεταφέρονται και οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της National League 1
Γνωστοποιήθηκε από την ΕΟΚ το πρόγραμμα της α’ φάσης των play-offs της National League 1. Στο ζευγάρι Προμηθέας 2014-Απόλλων η σειρά θα ξεκινήσει από το 1-1 καθώς μεταφέρονται τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
«Την Μ. Τετάρτη (8/4) θα αρχίσει η Β’ Φάση του πρωταθλήματος της National League 1 με τη διεξαγωγή των Play Off στους τρεις ομίλους της κατηγορίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
08/04/26 18.30 ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α1
08/04/26 17.00 ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ Α2
2η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
18/04/26 17.00 ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α1
18/04/26 17.00 ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ – ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Α2
3η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
22/04/26 17.00 ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (εάν χρειαστεί) Α1
22/04/26 17.00 ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ (εάν χρειαστεί) Α2
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
08/04/26 19.00 PROMITHEAS PARK ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 – ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Β1
08/04/26 20.00 ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Β2
2η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
*18/04 17.00 ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 Β1
18/04/26 17.00 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ Β2
3η Αγωνιστική Β’ φάση – Play off
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
*22/04 17.00 PROMITHEAS PARK ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 – ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (εάν χρειαστεί) Β1
22/04/26 20.00 ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (εάν χρειαστεί) Β2
* Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων της 2ης και 3ης αγωνιστικής των play off μεταξύ των σωματείων ΕΑ Προμηθέας 2014 & ΑΣ Απόλλων Πατρών θα διαφοροποιηθεί σε 22/04 και 25/04 εφόσον προκριθεί, μετά την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, στην Τελική Φάση (F8) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων (15 – 19/04/26).
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
08/04/26 17.00 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ Γ1
08/04/26 17.00 ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ2
2η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
22/04/26 17.00 ΔΗΜ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 Γ1
15/04/26 17.00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ Γ2
3η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
25/04/26 17.00 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ (εάν χρειαστεί) Γ1
18/04/26 17.00 ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (εάν χρειαστεί) Γ2
4η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
22/04/26 17.00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ (εάν χρειαστεί) Γ2
5η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
25/04/26 17.00 ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (εάν χρειαστεί) Γ2
* Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων play off μεταξύ των σωματείων ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 & ΚΑΟ Δράμας μετά τις 8/04 έχουν διαφοροποιηθεί λόγω συμμετοχής του σωματείου ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 στην Τελική Φάση (F8) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων (15 – 19/04/26).
