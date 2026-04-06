Ξεκινά τη Μεγάλη Τετάρτη η σειρά των play-offs του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 2014

Γνωστοποιήθηκε από την ΕΟΚ το πρόγραμμα της α’ φάσης των play-offs της National League 1. Στο ζευγάρι Προμηθέας 2014-Απόλλων η σειρά θα ξεκινήσει από το 1-1 καθώς μεταφέρονται τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Την Μ. Τετάρτη (8/4) θα αρχίσει η Β’ Φάση του πρωταθλήματος της National League 1 με τη διεξαγωγή των Play Off στους τρεις ομίλους της κατηγορίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

08/04/26 18.30 ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α1

08/04/26 17.00 ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ Α2

2η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

18/04/26 17.00 ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α1

18/04/26 17.00 ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ – ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Α2

3η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

22/04/26 17.00 ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (εάν χρειαστεί) Α1

22/04/26 17.00 ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ (εάν χρειαστεί) Α2

2ος ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

08/04/26 19.00 PROMITHEAS PARK ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 – ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Β1

08/04/26 20.00 ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Β2

2η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

*18/04 17.00 ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 Β1

18/04/26 17.00 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ Β2

3η Αγωνιστική Β’ φάση – Play off

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

*22/04 17.00 PROMITHEAS PARK ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 – ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (εάν χρειαστεί) Β1

22/04/26 20.00 ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (εάν χρειαστεί) Β2

* Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων της 2ης και 3ης αγωνιστικής των play off μεταξύ των σωματείων ΕΑ Προμηθέας 2014 & ΑΣ Απόλλων Πατρών θα διαφοροποιηθεί σε 22/04 και 25/04 εφόσον προκριθεί, μετά την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, στην Τελική Φάση (F8) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων (15 – 19/04/26).

3ος ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

08/04/26 17.00 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ Γ1

08/04/26 17.00 ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ2

2η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

22/04/26 17.00 ΔΗΜ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 Γ1

15/04/26 17.00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ Γ2

3η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

25/04/26 17.00 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ (εάν χρειαστεί) Γ1

18/04/26 17.00 ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (εάν χρειαστεί) Γ2

4η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

22/04/26 17.00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ (εάν χρειαστεί) Γ2

5η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

25/04/26 17.00 ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (εάν χρειαστεί) Γ2

* Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων play off μεταξύ των σωματείων ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 & ΚΑΟ Δράμας μετά τις 8/04 έχουν διαφοροποιηθεί λόγω συμμετοχής του σωματείου ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 στην Τελική Φάση (F8) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων (15 – 19/04/26).

