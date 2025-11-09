Ξεκινά το έργο του οδικού άξονα «Ιωάννινα – Κακαβιά»

Ξεκινά το έργο «Ιωάννινα – Κακαβιά», που θα ενώσει την Ήπειρο με τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ξεκινά το έργο του οδικού άξονα «Ιωάννινα – Κακαβιά»
09 Νοέ. 2025 10:22
Pelop News

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το έργο κατασκευής του οδικού άξονα «Ιωάννινα – Κακαβιά», ενός έργου κομβικής σημασίας για τη Ήπειρο και τα Βαλκάνια. Το έργο, μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων, θα αποτελέσει τη φυσική συνέχεια της Ιόνιας Οδού προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα και θα ενισχύσει τη διασυνδεσιμότητα της χώρας με τη Δυτική Βαλκανική ζώνη.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων προεργασιών – εγκρίσεις μελετών, πρόγραμμα ποιότητας, απαλλοτριώσεις και πρόδρομες εργασίες – ο ανάδοχος του έργου, ο Όμιλος ΑΒΑΞ, είναι πλέον έτοιμος να ξεκινήσει την κατασκευή. Ο άξονας θα διασχίζει τον νομό Ιωαννίνων, προσφέροντας σημαντική αποσυμφόρηση στην περιφερειακή οδό της πόλης και βελτιώνοντας την πρόσβαση στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων.

Το έργο χωρίζεται σε δύο βασικά τμήματα:

  1. Ιωάννινα – Καλπάκι, μήκους 46,4 χλμ. νέας χάραξης, με έξι ανισόπεδους κόμβους (Κοσμηράς, Ασβεστοχωρίου, Γραμμενοχωρίων, Πασαένας, Ζίτσας και Καρυών).
  2. Καλπάκι – Κακαβιά, μήκους 23,1 χλμ., όπου προβλέπεται αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού μέχρι το μεθοριακό σταθμό.

Ο νέος άξονας θα προσφέρει ταχύτερη και ασφαλέστερη οδική σύνδεση με τα σύνορα της Αλβανίας, διευκολύνοντας τις εμπορικές και τουριστικές ροές προς τις παραλιακές περιοχές και τα Τίρανα. Παράλληλα, θα εξυπηρετεί το Αεροδρόμιο Ιωαννίνων και θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, καθώς η περιοχή θα αποκτήσει πιο άμεση πρόσβαση στο εθνικό και διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τεχνικούς της ΑΒΑΞ, το έργο χαρακτηρίζεται υψηλής τεχνικής δυσκολίας λόγω του έντονου ορεινού ανάγλυφου, ωστόσο έχει σχεδιαστεί με ταχύτητα μελέτης 100 χλμ/ώρα και σύγχρονη διατομή που περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 380 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ολοκλήρωσή του αναμένεται σε διάστημα 4,5 ετών. Ο οδικός άξονας «Ιωάννινα – Κακαβιά» εντάσσεται στο κεντρικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και θεωρείται ο δυτικότερος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως μεταφορικού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη.
