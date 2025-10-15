Ξεκίνησαν οι εργασίες για την φοιτητική εστία στο Σκαγιοπούλειο

Ο στόχος είναι οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί και από την πορεία των εργασιών, αλλά και τις καιρικές συνθήκες.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την φοιτητική εστία στο Σκαγιοπούλειο
15 Οκτ. 2025 10:24
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη είναι εδώ και λίγες μέρες οι εργασίες ανακαίνισης  στο κτίριο «φάντασμα» που στεγαζόταν η Δημοτική Ιματιοθήκη του Δήμου Πατρεών.

Το τριώροφο κτίριο που στεγάζεται στην Σολωμού 84 έχει παραχωρηθεί σε ιδιωτική εταιρεία η οποία θα το ανακαίνιση με σκοπό να λειτουργήσει ως φοιτητική εστία. Πρόκειται για ένα ακίνητο -φάντασµα σε µία από τις κεντρικές συνοικίες της αχαϊκής πρωτεύουσας, το οποίο αναμένεται να αποκτήσει και πάλι «ζωή» μέσω των φοιτητών που θα κατοικήσουν σε αυτό, ξεφεύγοντας επί της ουσίας από την ερημοποίηση.

Θυμίζουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο του κτιρίου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήµατος του Σκαγιοπουλείου, αποφάσισε να προχωρήσει στη µακροχρόνια µίσθωσή του, µέσω διαγωνισµού για 49 χρόνια. Το συνολικό κόστος των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης αναµένεται να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, συνιστώντας με τον τρόπο αυτό µία πολύ σημαντική επένδυση για την περιοχή.

Ο στόχος είναι οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί και από την πορεία των εργασιών, αλλά και τις καιρικές συνθήκες.

Η φοιτητική κοινότητα έτσι της Πάτρας θα εξαπλωθεί και σε αυτή την περιοχή, σε μία επένδυση είναι από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών στο real estate.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Αντώνης Κουνάβης: «Η κοινωνία έχει άποψη, δεν ποδηγετείται» – Ξανά στη μάχη για τη ΔΕΕΠ Αχαΐας, με μηνύματα ενότητας αλλά και με αιχμές
13:56 Ρόδος: Παλεύει για τη ζωή του το 3χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τον πάτο πισίνας
13:52 Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Σε λειτουργία σύντομα τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ της χώρας
13:42 «Γράφουν στην εκκλησία με γερανό»: Τα μηνύματα που ξεσκέπασαν το δίκτυο με τα μπλόκα της Τροχαίας
13:35 Πάτρα: Έκοψε δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας και επέστρεψε νύχτα για να ολοκληρώσει τον βανδαλισμό ΦΩΤΟ
13:27 Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό
13:19 Μετά την εκεχειρία, η Γάζα βυθίζεται στο χάος: Οι φατρίες που αμφισβητούν τη Χαμάς
13:17 Mε την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1ο fitness meeting Δυτικής Ελλάδας
13:17 Καλάβρυτα: Κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για το νοσοκομείο
13:12 «Κάτω τα χέρια από το Μνημείο όλων μας»: Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει “αλαζονική οικειοποίηση” του Αγνώστου Στρατιώτη
13:09 Το Μουσείο Τύπου ανοίγει τις ιστορικές του σελίδες για το Έπος του ’40 στην Πάτρα
13:07 Οι διαιτητές για την πρεμιέρα των ομάδων της Αχαΐας στην Α2 Εθνική
13:00 Πού χάθηκαν οι πινακίδες; Νέες καταγγελίες για τις σημάνσεις των οδών της Πάτρας
12:57 Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»
12:56 Πάτρα – Ξυλοδαρμός Π. Ρηγόπουλου: Μήνυση και από την φύλακα του Αρχαίου Ωδείου στους εισβολείς! ΦΩΤΟ
12:54 Ζυμώσεις για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:50 Παλαιόκαστρο: «Μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία» – Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση 11χρονου σε δημοτικό
12:45 Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €9,355 δισ. στο εννεάμηνο – Στα €6,3 δισ. τα φοροέσοδα τον Σεπτέμβριο
12:41 Δείτε ποιος δήμαρχος της Αχαΐας έχει γράψει σχολικό βιβλίο
12:40 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ