Ξεκίνησαν οι εργασίες για την φοιτητική εστία στο Σκαγιοπούλειο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι εδώ και λίγες μέρες οι εργασίες ανακαίνισης στο κτίριο «φάντασμα» που στεγαζόταν η Δημοτική Ιματιοθήκη του Δήμου Πατρεών.

Το τριώροφο κτίριο που στεγάζεται στην Σολωμού 84 έχει παραχωρηθεί σε ιδιωτική εταιρεία η οποία θα το ανακαίνιση με σκοπό να λειτουργήσει ως φοιτητική εστία. Πρόκειται για ένα ακίνητο -φάντασµα σε µία από τις κεντρικές συνοικίες της αχαϊκής πρωτεύουσας, το οποίο αναμένεται να αποκτήσει και πάλι «ζωή» μέσω των φοιτητών που θα κατοικήσουν σε αυτό, ξεφεύγοντας επί της ουσίας από την ερημοποίηση.

Θυμίζουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο του κτιρίου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήµατος του Σκαγιοπουλείου, αποφάσισε να προχωρήσει στη µακροχρόνια µίσθωσή του, µέσω διαγωνισµού για 49 χρόνια. Το συνολικό κόστος των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης αναµένεται να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, συνιστώντας με τον τρόπο αυτό µία πολύ σημαντική επένδυση για την περιοχή.

Ο στόχος είναι οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί και από την πορεία των εργασιών, αλλά και τις καιρικές συνθήκες.

Η φοιτητική κοινότητα έτσι της Πάτρας θα εξαπλωθεί και σε αυτή την περιοχή, σε μία επένδυση είναι από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών στο real estate.

