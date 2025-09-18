Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για το «Σόι σου»

Μελέτης Ηλίας
18 Σεπ. 2025 12:47
Pelop News

Μια από τις πλέον αγαπημένες ελληνικής σειρές στην Τηλεόραση ετοιμάζεται να επέστρεψε με τα γυρίσματα να ξεκίνησαν εδώ και λίγες μέρες.

Σύντομα οι τηλεθεατές θα απολαύσουν νέες ξεκαρδιστικές ιστορίες από την οικογένεια Χαμπέα – Τριανταφύλλου, η οποία ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στους τηλεοπτικούς δέκτες, έπειτα από 6 χρόνια απουσίας. Το σίριαλ έκανε πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου 2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019, μετά από 307 επεισόδια σε πέντε επιτυχημένους κύκλους. Τώρα, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να ξαναδούν την οικογένεια σε νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες.

Τι πρέπει όμως να περιμένουμε σεναριακά από τον νέο κύκλο;

Η πλοκή συνεχίζεται 6 χρόνια μετά

Το νέο σενάριο διαδραματίζεται έξι χρόνια μετά τα γεγονότα του τελευταίου επεισοδίου. Τα παιδιά των δύο οικογενειών έχουν μεγαλώσει και σπουδάζουν, ενώ αναμένεται η είσοδος νέων μελών είτε μέσω γέννησης είτε μέσω υιοθεσίας. Αυτές οι εξελίξεις θα φέρουν νέες προκλήσεις αλλά και άφθονο γέλιο, όπως μόνο το «Σόι σου» ξέρει να προσφέρει.

Θα γνωρίσουμε τον έφηβο Μένιο, γιο του Κωνσταντίνου από τον πρώτο του γάμο. Η παραγωγή έχει ήδη καταλήξει στον νεαρό ηθοποιό που θα τον υποδυθεί, όμως ο χαρακτήρας δεν θα εμφανιστεί στα πρώτα επεισόδια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι οντισιόν για το έφηβο κορίτσι που θα ενσαρκώσει τη Χαρά, την κόρη του Μιχάλη και της Όλγας.

Θα παρουσιαστούν επίσης δύο μικρότεροι σε ηλικία ρόλοι: ο γιος της Αλίνας και του Διονύση, αλλά και το εξάχρονο πλέον παιδί που υιοθέτησαν ο Κωνσταντίνος και η Αντωνία πριν το φινάλε του 2019.

Πώς αφήσαμε τους ήρωες και πώς θα τους βρούμε τώρα

Στο φινάλε του 5ου κύκλου, οι ζωές των ηρώων είχαν ήδη αλλάξει: Σάββας και Λυδία είχαν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, Αντωνία και Κωνσταντίνος με τον γιο τους έμεναν στο πατρικό της οικογένειας Τριανταφύλλου, στην Κηφισιά, ενώ οι γονείς του Κωνσταντίνου, Μενέλαος και Αλεξάνδρα, ζούσαν πια κι αυτοί στη Θεσσαλονίκη.

Η Χαρούλα και Βαγγέλης αποφάσισαν να μετακομίσουν κοντά στη Λυδία, με πρόσχημα την υγεία του θείου Μάριου, αλλά με κύριο σκοπό να στηρίξουν τη νέα της ζωή. Ο Βαγγέλης άφησε την αλυσίδα κρεοπωλείων στον Μιχάλη, τον οποίο εμπιστεύτηκε απόλυτα και η Μπέλα μετακόμισε ξανά στο πατρικό της.

Από αυτές τις αλλαγές ξεκινά και η νέα αφήγηση, που θα βρει τους ήρωες σε διαφορετικά σταυροδρόμια, έτοιμους να αντιμετωπίσουν νέες καταστάσεις και οικογενειακές… συγκρούσεις με το γνώριμο χιούμορ της σειράς.
