Ξεκίνησε η πρώτη τριμερής στην Κωνσταντινούπολη-Ποιοι συμμετέχουν ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγα λεπτά η πρώτη τριμερής στην Κωνσταντινούπολη στη σκιά του διπλωματικού αλαλούμ της Πέμπτης

Η τριμερής συνάντηση Τουρκίας – ΗΠΑ – Ουκρανίας διεξάγεται αυτή την ώρα, και η συνάντηση Τουρκίας – Ρωσίας – Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 μ.μ.

Στην πρώτη τρίμερης μετά το γεγονός ότι ο Ντοαλντ Τραμπ δεν συμμετείχε, της ΗΠΑ εκπροσωπεί ο Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος έφθασε το πρωί της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη και συμμετέχει στην πρώτη τριμερή. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα ότι δεν έχει μεγάλες προσδοκίες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας που πρόκειται να διεξαχθούν στην Τουρκία – και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρέπει να έχουν απευθείας επικοινωνία για να σημειωθεί πρόοδος.

«Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια σημαντική πρόοδο εδώ μέχρι ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Πούτιν να επικοινωνήσουν απευθείας για αυτό το θέμα», δήλωσε μετά από μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη νότια Τουρκία.

Turkey – US – Ukraine meeting in Istanbul is underway.

Turkey side:

• FM Fidan

• Intel Chief Kalin

• Deputy FM Ekinci

US:

• Sec Rubio

• Special Envoy Kellogg

• Amb. Barrack

Ukraine:

• Presidential Office Head: Yermak

• FM Shiba

• Defense Min Umerov pic.twitter.com/Sk5lag3VEI

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 16, 2025