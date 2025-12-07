Ξεκίνησε και πάλι ο αγώνας Απόλλων- Προμηθέας 2014

Μετά από 20 λεπτά διακοπής, ξεκίνησε πάλι ο αγώνας ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Προμηθέα 2014 που είχε διακοπή μετά την αποχώρηση των διαιτητών Μαρινάκη, Λιαρομμάτη, Λιότσου για τα αποδυτήρια.

Δείτε για ποιο λόγο έχουμε προσωρινή διακοπή στο Απόλλων-Προμηθέας 2014

Το αίτημα για την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων έγινε δεκτό και έτσι το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς προβλήματα.

