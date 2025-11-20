Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα – Ολο το πρόγραμμα

Απ’ την Κάτω Ζαχλωρού ξεκινούν την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μνήμης για το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα

Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα - Ολο το πρόγραμμα
20 Νοέ. 2025 13:45
Pelop News

Απ’ την Κάτω Ζαχλωρού, με την τέλεση του ετήσιου Μνημοσύνου για τους εκτελεσθέντες απ’ τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 8 Δεκεμβρίου 1943 ξεκινούν αυτή την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια απ’ το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα.

Συνολικά 27 εκδηλώσεις σε Κάτω Ζαχλωρού, Σκεπαστό, Βραχνί – Σούβαρδο, Καλάβρυτα, Κερπινή, Ρωγούς, Μέγα Σπήλαιο, Αθήνα, Πριόλιθο, Αγία Λαύρα και Κλειτορία περιλαμβάνει το πρόγραμμα των φετινών επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαβρύτων υπό τον τίτλο «Μέρες Μνήμης» το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

«Το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα καταγράφεται στη νεότερη ελληνική Ιστορία ως η μεγαλύτερη θηριωδία των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στη χώρα μας και ως ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα πολέμου στην παγκόσμια Ιστορία», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών «Ελληνικά Ολοκαυτώματα» Θανάσης Παπαδόπουλος.

Και προσθέτει: «Σκοπός των εκδηλώσεων, πέραν της εκπλήρωσης του αυτονόητου χρέους μας στη μνήμη των ηρώων και στην Ιστορία της πατρίδας μας, είναι ν’ αναδεικνύουμε διαρκώς και με όλο και μεγαλύτερη ένταση τα άμεσα και έμμεσα μηνύματα που διαχρονικά εκπέμπει το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα. Και κυρίως τα αντιπολεμικά και φιλειρηνικά μηνύματα που το περιβάλλουν αλλά και τις αξίες που πηγάζουν απ’ αυτά».

Στην Κάτω Ζαχλωρού την Παρασκευή, στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου στις 9 το πρωί θα τελεστεί Μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες απ’ τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής κατοίκους της Άνω και Κάτω Ζαχλωρούς.

Στη συνέχεια, στο Μνημείο Εκτελεσθέντων, στις 10 το πρωί θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση, θ’ ακολουθήσει ομιλία και αμέσως μετά προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς και τον Σύλλογο Φίλων Οδοντωτού Διακοπτού και Καλαβρύτων.

ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ

Το μεθεπόμενο Σάββατο 29 Νοεμβρίου θα τελεστεί Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου στο Σκεπαστό (9 το πρωί) για τα θύματα του βομβαρδισμού του χωριού από τα γερμανικά στούκας στις 29 Νοεμβρίου 1943.

Θ’ ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Εκτελεσθέντων, ομιλία, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Σκεπαστού και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστού.

ΒΡΑΧΝΙ – ΣΟΥΒΑΡΔΟ

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου οι εκδηλώσεις μνήμης θα συνεχιστούν στο Βραχνί με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης για τους εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 10 Δεκεμβρίου 1943, στα χωριά Βραχνί και Σούβαρδο.

Η επιμνημόσυνη δέηση θα ψαλεί στο Μνημείο Εκτελεσθέντων, στις 10 το πρωί και θ’ ακολουθήσουν προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Αγροτικό Σύνδεσμο Βραχναίων.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Την ίδια μέρα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στις 7.30 το βράδυ, στο Αρχοντικό της Παλαιολογίνας στα Καλάβρυτα θα εγκαινιαστεί η έκθεση του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος «Από το Σκοτάδι στο Φως: Αντικείμενα και Μνήμες του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος».

Να σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις μνήμης θα κορυφωθούν το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα ο οποίος θα βρίσκεται στα Καλάβρυτα ύστερα από πρόσκληση που του απηύθυνε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαβρύτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kalavrita.gr/component/k2/item/3212-prosklisi-prgramma-ekdeiloseis-mnimis-82-xronia-kalavritino-olokautoma

