Ξεκινούν οι εγγραφές για τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας επιστρέφει για 4η χρονιά, στις 29 Μαρτίου 2026, και οι εγγραφές άνοιξαν επισήμως. Η διοργάνωση, που αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη και για το δρομικό κίνημα της χώρας, υπόσχεται και φέτος μια υψηλού επιπέδου αθλητική εμπειρία.

Η μεγάλη δρομική γιορτή της Πάτρας, αποτέλεσμα της συνεργασίας του αθλητικού σωματείου «ΠΕΛΟΨ» και της εφημερίδας «Πελοποννήσος», με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναμένεται να προσελκύσει δρομείς κάθε επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διοργάνωση έχει σημειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη με αύξηση 104% στις συμμετοχές μέσα στα τρία πρώτα έτη, γεγονός που ενισχύει το κύρος και τη δυναμική του αγώνα.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στις τέσσερις δημοφιλείς διαδρομές: 21 χλμ. – Ημιμαραθώνιος, 10 χλμ., 5 χλμ., 1 χλμ. για παιδιά. Όλες οι κύριες διαδρομές είναι πιστοποιημένες από την AIMS, εξασφαλίζοντας υψηλές προδιαγραφές για τους δρομείς.

Οι διαδρομές εκτείνονται στο παραλιακό μέτωπο και στον αστικό ιστό της Πάτρας, προσφέροντας εύκολη αλλά και εντυπωσιακή εμπειρία, ιδανική τόσο για έμπειρους δρομείς όσο και για όσους συμμετέχουν για πρώτη φορά. Στην περιγραφή των αγώνων στην επίσημη ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε τις αλλαγές που έχουν γίνει φέτος στις ώρες και τις διαδρομές, προσαρμογές που κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της αυξημένης συμμετοχής και για την καλύτερη λειτουργία του αγώνα.

Οι παροχές και η οργάνωση παραμένουν υψηλού επιπέδου και η οργανωτική ομάδα εργάζεται ήδη για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών, την ενίσχυση της ασφάλειας και την ακόμη καλύτερη υποστήριξη των δρομέων.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της έναρξης των εγγραφών, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε τη σημασία της διοργάνωσης για την περιοχή, επισημαίνοντας: «Για ακόμα μία χρονιά, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει δυναμικό “παρών” στον Ημιμαραθώνιο Πάτρας, μια διοργάνωση που έχει γίνει πλέον θεσμός για την πόλη και για ολόκληρη την περιοχή μας. Στηρίζουμε σταθερά αθλητικά γεγονότα σε κάθε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, καθώς προάγουν την αξία της σωματικής άσκησης, της ευγενούς άμιλλας και ενός υγιεινού τρόπου ζωής, αξίες που η Περιφέρεια στηρίζει με κάθε τρόπο. Ιδιαίτερα οι δρομικές διοργανώσεις φέρνουν κοντά χιλιάδες ανθρώπους – από επαγγελματίες δρομείς μέχρι απλούς πολίτες όλων των ηλικιών – στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά τον φωτεινό Ημιμαραθώνιο της Πάτρας, για μια ακόμη φορά αναδεικνύει τις ομορφιές της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής μας, προσελκύοντας επισκέπτες και ενισχύοντας την τοπική μας οικονομία και τον αθλητικό τουρισμό. Με τη σταθερή μας συμμετοχή, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στον αθλητισμό και να στηρίζουμε εκδηλώσεις που έχουν τόσο θετικό αποτύπωμα στην τοπική μας κοινωνία.»

Από την πλευρά του ΑΟ ΠΕΛΟΨ, ο πρόεδρος Γιώργος Καούρης υπογράμμισε ότι η έναρξη των εγγραφών σηματοδοτεί ουσιαστικά την εκκίνηση της προετοιμασίας για μια ακόμη ξεχωριστή διοργάνωση. Όπως ανέφερε: «Η έναρξη των εγγραφών για τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο της Πάτρας σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τη διοργάνωση του σπουδαίου αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2026 στην πόλη μας. Οι τρεις πρώτοι αγώνες συνοδεύτηκαν από μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις σε όλους όσοι συμμετείχαν και διαφημίζοντας, ταυτόχρονα, την Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως διοργανώτρια ομάδα δεσμευόμαστε ότι η διοργάνωση και του 4ου Patras Half Marathon θα περιλαμβάνει ακόμη πιο πολλές εκπλήξεις και ακόμη πιο σπουδαία κίνητρα για τους συμμετέχοντες. Η φιλοξενία της Πάτρας, η οργανωτική μέριμνα και φυσικά η συναρπαστική διαδρομή που συνδυάζει αστικό ιστό και θαλάσσιο μέτωπο, συνιστούν βασικούς για να συμμετάσχει κανείς. Σας περιμένουμε όλους!».

Ο εκδότης της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», Θεόδωρος Λουλούδης, επισήμανε με τη σειρά του ότι ο Ημιμαραθώνιος έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στην ανάδειξη της πόλης όσο και στην ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού. Τόνισε ότι η πραγματική δύναμη του αγώνα βρίσκεται στους ίδιους τους δρομείς και τους πολίτες που τον στηρίζουν κάθε χρόνο ολοένα και πιο δυναμικά, δημιουργώντας μια ζωντανή κοινότητα γύρω από τη διοργάνωση και ενισχύοντας συνεχώς το κύρος και το εύρος της. Κάλεσε, τέλος, όλους να συμμετάσχουν και να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία του Patras Half Marathon.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέσω της ιστοσελίδας patrashalfmarathon.gr, επωφελούμενοι από τις μειωμένες early bird τιμές.

