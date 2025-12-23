Ξεκούραση για τους άνδρες του ΝΟΠ

Από την στιγμή που το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής πόλο ανδρών ξεκινά ξανά στις 31 Ιανουαρίου, υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα και για αυτό έχει δοθεί άδεια στους παίκτες του ΝΟΠ.

Οι «δαίμονες» έχουν όλη την εβδομάδα ρεπό για τα Χριστούγεννα και την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι επιστροφές στην πισίνα ώστε ο τεχνικός Λεμπέσης να ξεκινήσει δουλειά, αρχικά με τους νεαρούς και στη συνέχεια με τους πιο έμπειρους για να αυξήσει τον βαθμό ομοιογένειας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα δοθούν ορισμένα δυνατά φιλικά στην Αθήνα με τις αρχές του νέου έτους και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

