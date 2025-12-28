Ξεμούδιασμα και άνετη νίκη για την Παναχαϊκή

Φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα έδωσε την Κυριακή (28/12) στο γήπεδό της η Παναχαϊκή με αντίπαλο τον Απόλλωνα Ευπαλίου, που είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία της Α’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Φωκίδας.

Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων με τους «κοκκινόμαυρους» να επικρατούν με 7-1 και να κάνουν μια πολύ καλή προπόνηση, ενώ παράλληλα αγωνίστηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του ο Σπύρος Αντωνόπουλος.

Το ημίχρονο έληξε με σκορ 3-0, ενώ συνολικά τα γκολ της Παναχαϊκής σημείωσαν οι Νιφορόπουλος 2, Καμπεράι, Συρμής, Γασπαρινάτος, Βερβίτας και Πετράτος.

