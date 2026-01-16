Ξενοδοχεία Coco-mat: Εκδοση αδειών στην επένδυση Αραχωβιτίκων

Προωθείται η κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος με ξενοδοχείο και κατοικίες στα Αραχωβίτικα

16 Ιαν. 2026 18:15
Pelop News

Με αιχμή τα ξενοδοχεία Coco-mat, αλλά και ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από την κατοικία έως τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, των αδερφών Μιχάλη και Παύλου Ευμορφίδη, υλοποιεί ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα στον εγχώριο κλάδο του real estate.

Το πλάνο, συνολικού ύψους άνω των 70 εκατ. ευρώ, περνά πλέον από τη φάση της ωρίμανσης στη φάση της υλοποίησης, με έργα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επιλεγμένους τουριστικούς προορισμούς, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα μέτωπα, όπως η εκκρεμής κατεδάφιση ορόφων στο ξενοδοχείο Coco-mat στην Ακρόπολη.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου το χαρτοφυλάκιο της Μπλε Κέδρος περιελάμβανε περίπου 40 ακίνητα, συνολικής αξίας άνω των 118-120 εκατ. ευρώ, με ετησιοποιημένα έσοδα που προσεγγίζουν τα 14,6 εκατ. ευρώ και απόδοση μισθωμένων ακινήτων περί το 8%.

Η σχεδιαζόμενη επένδυση στα Αραχωβίτικα Ρίου είναι σε έκταση άνω των 22 στρεμμάτων. Εκεί προωθείται σύνθετο τουριστικό συγκρότημα με ξενοδοχείο και κατοικίες, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, με την οικοδομική άδεια να βρίσκεται υπό έκδοση.

