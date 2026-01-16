Ξενοδοχεία Coco-mat: Εκδοση αδειών στην επένδυση Αραχωβιτίκων

Με αιχμή τα ξενοδοχεία Coco-mat, αλλά και ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από την κατοικία έως τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, των αδερφών Μιχάλη και Παύλου Ευμορφίδη, υλοποιεί ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα στον εγχώριο κλάδο του real estate.

