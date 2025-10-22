Ξέπλυμα και «χρυσή» ζωή πίσω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο ο «Φραπές» με Jaguar και 2,5 εκατ. ευρώ

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος φέρεται να εντόπισε περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα του «φραπέ», του παραγωγού από την Κρήτη που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνολική «τρύπα» αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και οκτώ οχήματα, ανάμεσά τους και Jaguar.

Από τον έλεγχο των πόθεν έσχες του ελεγχόμενου, η Αρχή εντόπισε σοβαρές αποκλίσεις στα εισοδήματα και στην περιουσιακή του κατάσταση για την περίοδο 2021–2023. Παρά τη νομική του υποχρέωση, ο παραγωγός δεν είχε υποβάλει δηλώσεις πόθεν έσχες, ενώ τα ευρήματα δείχνουν αδικαιολόγητα κέρδη εκατομμυρίων.

Σερβιτόροι και DJ στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, το ύψος της αδικαιολόγητης περιουσίας αγγίζει τα 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του οκτώ αυτοκίνητα, μεταξύ αυτών και ένα πολυτελές Jaguar.

Με βάση τα ευρήματα, ο φάκελος διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ώστε να διερευνηθεί η πιθανή παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ η υπόθεση θα αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των σχετικών προστίμων.

Παράλληλα, συνεχίζεται έρευνα για ενδεχόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς ο ίδιος φέρεται να έχει δηλώσει εκτάσεις στη Χίο, μέσω των οποίων εισέπραξε επιδοτήσεις που δεν επέστρεψε, επικαλούμενος «εκ παραδρομής» δήλωση.

Η υπόθεση, που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, εντάσσεται στο ευρύτερο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



