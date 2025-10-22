Σερβιτόροι και DJ στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνουν πως οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό χώρο. Ανάμεσά τους εντοπίζονται σερβιτόροι, DJ και επαγγελματίες άσχετοι με τη γεωργία, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα οργανωμένο δίκτυο ψευδών δηλώσεων που αποκόμισε εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

22 Οκτ. 2025 12:55
Pelop News

Η απάτη με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα πιο πολύπλοκη, με πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με την αγροτική παραγωγή να εμφανίζονται ως δικαιούχοι ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

Σερβιτόροι, DJ και επαγγελματίες άσχετοι με τον πρωτογενή τομέα φέρονται να συμμετείχαν σε ένα οργανωμένο κύκλωμα ψευδών δηλώσεων, που αποκόμιζε εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του Δημοσίου και της Ε.Ε.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σαρωτική επιχείρηση της ΕΛΑΣ – 37 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, σε πάνω από 5 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι παράνομες επιχορηγήσεις

Η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, προχώρησε σε 37 συλλήψεις μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.

Η επιχείρηση εντάσσεται στην έρευνα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και της ελληνικής οικονομίας, μέσω παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποιοι εμπλέκονται: Τα πρόσωπα–κλειδιά

Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν είχαν καμία σχέση με την αγροτική παραγωγή. Ανάμεσά τους εντοπίστηκαν σερβιτόροι, DJ και επαγγελματίες άλλων κλάδων, που εμφανίζονταν εικονικά ως αγρότες για να εισπράττουν ενισχύσεις.
Κεντρικά πρόσωπα θεωρούνται ένας 36χρονος από την Κρήτη, εργαζόμενος σε κέντρο υποδοχής δικαιολογητικών, και ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, που δήλωνε αγρότης και εντόπιζε εκτάσεις ή πρόσωπα που δεν είχαν δηλωθεί, αξιοποιώντας τα για παράνομες δηλώσεις.

Επιπλέον, 11 άτομα εμφανίζονταν ταυτόχρονα ως εκμισθωτές και μισθωτές, δηλώνοντας ανύπαρκτα αγροτεμάχια και συντάσσοντας πλαστά συμφωνητικά για να λάβουν τις επιδοτήσεις.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν στο σύστημα αδήλωτες εκτάσεις, τις δήλωναν στο όνομα τρίτων προσώπων και εισέπρατταν τις επιδοτήσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έφτιαχναν ψεύτικα συμφωνητικά μίσθωσης.
Η δράση τους εκτείνεται από το 2018 έως το 2022, με το συνολικό παράνομο όφελος να φτάνει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να αγγίζει και τα 10 εκατ. ευρώ.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της έρευνας

Η υπόθεση διερευνάται από την Οικονομική Αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι.

Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς εξετάζονται δεκάδες ακόμη ύποπτες δηλώσεις επιδοτήσεων, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παραποίησης δεδομένων με στόχο την παράνομη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
