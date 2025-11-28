«Ξέρετε ποιος είμαι;»: Τι λέει η ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 19χρονου γιου γνωστού πολιτικού στη Νέα Ερυθραία ΒΙΝΤΕΟ

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημηγογλίδου, μίλησε για τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στη Νέα Ερυθραία όταν οι αστυνομικοί καταδίωξαν και ακινητοποίησαν τον 19χρονο γιο γνωστού πολιτικού και τον 20χρονο φίλο του. Σύμφωνα με την ίδια, ο νεαρός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντέδρασε έντονα.

Όπως δήλωσε, ο 19χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά. Κατά τη σύλληψή του, μετά την καταδίωξη, φέρεται να απείλησε τους αστυνομικούς λέγοντας «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;». Πρόκειται για γιο πολιτικού με μακρά και έντονη παρουσία στο δημόσιο βίο. Ο ίδιος ο πολιτικός ενημερώθηκε άμεσα για τα γεγονότα και λίγες ώρες αργότερα πληροφορήθηκε ότι τόσο ο 19χρονος όσο και ο 20χρονος συνοδηγός του αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, όταν η Ασφάλεια Κηφισιάς έλαβε καταγγελίες για άτομα που προκαλούσαν φθορές κοντά στο κλειστό Γυμναστήριο στη Νέα Ερυθραία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν δύο νεαρούς. Εκείνοι έσπευσαν να μπουν σε λευκό αυτοκίνητο, επιχειρώντας να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στους στενούς δρόμους της περιοχής. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 19χρονος οδηγός πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, παραβιάζοντας δύο STOP σε ώρα αιχμής και κινδυνεύοντας να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο, καθώς μπήκε και ανάποδα σε ένα από τα στενά.

Η καταδίωξη έληξε στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού, όπου ο νεαρός ακινητοποίησε το αυτοκίνητο. Οι δύο επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς που τους καταδίωκαν.

Όπως έγινε γνωστό, πέρα από την υπόθεση που θα εξεταστεί στο πλαίσιο της δικογραφίας, στον 19χρονο βεβαιώθηκαν και τροχονομικές παραβάσεις για τους επικίνδυνους ελιγμούς κατά την καταδίωξη.





