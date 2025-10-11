Ξεσηκωμός στρατιωτικών: Διαμαρτύρονται για τις αλλαγές που “παγώνουν” την εξέλιξη

Μεγαλειώδης είναι η συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν εν ενεργεία και απόστρατοι στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθούνται στο νέο βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σημείο συνάντησης ορίστηκε στην Παλιά Βουλή, όπου έχουν συγκεντρωθεί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και απόστρατοι από όλη την Ελλάδα, με δεκάδες λεωφορεία να έχουν φτάσει στην πρωτεύουσα για τη συμμετοχή στην κινητοποίηση.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Συντονιστικό Φορέων Εκπροσώπησης εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στελεχών, που απαρτίζεται από 13 φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Πλήγμα για τη φυσική εξέλιξη των στελεχών»

Ο σμήναρχος ε.α. Βασίλης Τσιλιγιάννης, πρόεδρος του Συντονιστικού Αποφοίτων ΑΣΣΥ και του ΣΑΣΤΥΑ, δήλωσε ότι επικρατούν σοβαρές ανησυχίες και απογοήτευση στο στράτευμα.

«Οι αλλαγές πλήττουν τη φυσική εξέλιξη των υπαξιωματικών και δημιουργούν έντονη ανασφάλεια. Πολλά στελέχη ήδη σκέφτονται να παραιτηθούν. Αν περάσει το νομοσχέδιο, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο υποπλοίαρχος Δημήτρης Μεθενίτης, πρόεδρος της ΠΟΕΣ, επισήμανε ότι η κινητοποίηση οργανώνεται σε συνεργασία με 12 αστικά σωματεία, υπογραμμίζοντας πως το υπουργείο δεν άκουσε τις ενστάσεις των στελεχών.

«Οι αλλαγές οδηγούν σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα», ανέφερε, προσθέτοντας πως οι εξαγγελθείσες αυξήσεις «είναι πλασματικές», καθώς «αφαιρούνται βαθμοί και επιστρέφονται ως αύξηση».

«Παγώνει» η εξέλιξη, λέει η ΠΟΜΕΝΣ

Η ΠΟΜΕΝΣ κατήγγειλε ότι το νέο βαθμολόγιο παγώνει την εξέλιξη χιλιάδων στελεχών, ανατρέπει κεκτημένα δεκαετιών και δεν περιλαμβάνει καμία μεταβατική πρόβλεψη. Ο πρόεδρός της, σμηναγός Ηλίας Κολλύρης, δήλωσε πως «στελέχη με πολυετή υπηρεσία βρίσκονται αντιμέτωπα με αιφνιδιαστικές αλλαγές που προκαλούν βαθιά ανασφάλεια».

Η Ομοσπονδία ζητά να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο μόνο για τους νεοεισερχόμενους, ενώ προγραμματίζει επαφές με βουλευτές και κόμματα για να παρουσιάσει αναλυτικά τις αντιρρήσεις της.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε κλίμα ενότητας και αποφασιστικότητας, με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι ο αγώνας τους «είναι αγώνας αξιοπρέπειας για το στράτευμα».

