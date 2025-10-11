Ξεσηκωμός στρατιωτικών: Διαμαρτύρονται για τις αλλαγές που “παγώνουν” την εξέλιξη

Χιλιάδες εν ενεργεία και απόστρατοι στρατιωτικοί διαμαρτύρονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νέο βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο –όπως υποστηρίζουν– ανατρέπει θεμελιωμένα δικαιώματα και «παγώνει» την εξέλιξη των στελεχών.

Ξεσηκωμός στρατιωτικών: Διαμαρτύρονται για τις αλλαγές που “παγώνουν” την εξέλιξη
11 Οκτ. 2025 18:12
Pelop News

Μεγαλειώδης είναι η συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν εν ενεργεία και απόστρατοι στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθούνται στο νέο βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σημείο συνάντησης ορίστηκε στην Παλιά Βουλή, όπου έχουν συγκεντρωθεί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και απόστρατοι από όλη την Ελλάδα, με δεκάδες λεωφορεία να έχουν φτάσει στην πρωτεύουσα για τη συμμετοχή στην κινητοποίηση.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Συντονιστικό Φορέων Εκπροσώπησης εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στελεχών, που απαρτίζεται από 13 φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Πλήγμα για τη φυσική εξέλιξη των στελεχών»

Ο σμήναρχος ε.α. Βασίλης Τσιλιγιάννης, πρόεδρος του Συντονιστικού Αποφοίτων ΑΣΣΥ και του ΣΑΣΤΥΑ, δήλωσε ότι επικρατούν σοβαρές ανησυχίες και απογοήτευση στο στράτευμα.
«Οι αλλαγές πλήττουν τη φυσική εξέλιξη των υπαξιωματικών και δημιουργούν έντονη ανασφάλεια. Πολλά στελέχη ήδη σκέφτονται να παραιτηθούν. Αν περάσει το νομοσχέδιο, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο υποπλοίαρχος Δημήτρης Μεθενίτης, πρόεδρος της ΠΟΕΣ, επισήμανε ότι η κινητοποίηση οργανώνεται σε συνεργασία με 12 αστικά σωματεία, υπογραμμίζοντας πως το υπουργείο δεν άκουσε τις ενστάσεις των στελεχών.
«Οι αλλαγές οδηγούν σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα», ανέφερε, προσθέτοντας πως οι εξαγγελθείσες αυξήσεις «είναι πλασματικές», καθώς «αφαιρούνται βαθμοί και επιστρέφονται ως αύξηση».

«Παγώνει» η εξέλιξη, λέει η ΠΟΜΕΝΣ

Η ΠΟΜΕΝΣ κατήγγειλε ότι το νέο βαθμολόγιο παγώνει την εξέλιξη χιλιάδων στελεχών, ανατρέπει κεκτημένα δεκαετιών και δεν περιλαμβάνει καμία μεταβατική πρόβλεψη. Ο πρόεδρός της, σμηναγός Ηλίας Κολλύρης, δήλωσε πως «στελέχη με πολυετή υπηρεσία βρίσκονται αντιμέτωπα με αιφνιδιαστικές αλλαγές που προκαλούν βαθιά ανασφάλεια».

Η Ομοσπονδία ζητά να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο μόνο για τους νεοεισερχόμενους, ενώ προγραμματίζει επαφές με βουλευτές και κόμματα για να παρουσιάσει αναλυτικά τις αντιρρήσεις της.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε κλίμα ενότητας και αποφασιστικότητας, με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι ο αγώνας τους «είναι αγώνας αξιοπρέπειας για το στράτευμα».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:51 Σπουδαίες νίκες για Ατρόμητο και Διαγόρα στην Α΄ ΕΠΣ Αχαΐας
18:49 Χαμάς: «Δεν διαπραγματευόμαστε την παράδοση των όπλων» – Σκληρή απάντηση στον Τραμπ
18:48 «Η αγάπη δεν έχει σκοτάδι»: Συγκλονίζει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς μετά την καταδίκη του δολοφόνου
18:36 Αίγινα: 9χρονος τραυματίστηκε από καταπέλτη πλοίου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
18:24 ΗΠΑ: 200 στρατιώτες στο Ισραήλ για την εκεχειρία – Κανένας στη Γάζα, λέει ο Κούπερ
18:12 Ξεσηκωμός στρατιωτικών: Διαμαρτύρονται για τις αλλαγές που “παγώνουν” την εξέλιξη
18:00 Μυστήριο στον Άγιο Παντελεήμονα: Οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τη δολοφονία του 31χρονου
17:48 Αποχαιρετιστήριο δείπνο πριν τη φυλακή: Ο Νικολά Σαρκοζί συγκέντρωσε τους φίλους του στο Δάσος της Βουλώνης
17:45 Μακελειό στο Μισισιπί: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες σε μαζική ένοπλη επίθεση BINTEO
17:38 Φωτιά στους Ζάρακες Ευβοίας: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
17:36 Πάτρα: Έπεσε η αυλαία για το περίπτερο-σύμβολο έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο – Το μήνυμα του ιδιοκτήτη του ΦΩΤΟ
17:24 Ανοικτό αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους: Προειδοποίηση για προσοχή λόγω καιρού
17:12 Τέλος στο “μικρό καλοκαιράκι”: Επιστρέφουν οι βροχές στα δυτικά
17:05 Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα ξενοδοχείου – Ανάμεσά τους ο πατέρας του παιδιού
17:00 Μητέρα και κόρη νίκησαν τον καρκίνο του μαστού! «Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές!»
16:48 Έρχονται μειώσεις σε 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ – Θα αναγράφεται και η τιμή παραγωγής στο ράφι
16:36 «Μην το κατεδαφίσετε»: Έκκληση για τη διάσωση του κτιρίου Συριόπουλου (ΟΛΠΑ) στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας
16:36 Τάκης Θεοδωρικάκος: «Η πατρίδα είναι το πρώτο πράγμα που μας ενώνει όλους»
16:24 Η πληγή που δεν έκλεισε ποτέ: Ο Ρόεϊ Σάλεβ, επιζών της σφαγής της Χαμάς στο Nova Festival, αυτοκτόνησε έναν χρόνο μετά
16:12 Ο Αυγουστίνος Ρεμούνδος μιλά στο pelop.gr για τον «Άνθρωπο του Θεού»: «Η ματαίωση είναι το πιο ανθρώπινο συναίσθημα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ