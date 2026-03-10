Ξέσπασε το Χρηματιστήριο Αθηνών με άλμα 3,62% και κέρδη 5 δισ. ευρώ

Η αγορά αντέδρασε δυναμικά, με τις τράπεζες να δίνουν τον τόνο σε μια συνεδρίαση έντονης ανάκαμψης.

10 Μαρ. 2026 18:42
Pelop News

Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίαση της Τρίτης 10 Μαρτίου, καλύπτοντας τις απώλειες των δύο προηγούμενων ημερών και ακολουθώντας το θετικό κλίμα που επικράτησε και στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.178,76 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 3,62%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.194,69 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 4,38%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 327,76 εκατ. ευρώ και ο όγκος έφτασε τα 46,46 εκατ. τεμάχια, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά περίπου 5 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Την ίδια ώρα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 3,88% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 1,76%.

Τον τόνο της ανόδου έδωσαν κυρίως οι τραπεζικές μετοχές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν η Optima Bank με 9,27%, η Πειραιώς με 7,67%, η Viohalco με 7,14%, η Εθνική με 6,10%, ο ΔΑΑ με 6,03%, η Τράπεζα Κύπρου με 5,00%, η Alpha Bank με 4,92% και η Eurobank με 4,46%. Στον αντίποδα, η Motor Oil ήταν η μόνη μετοχή του FTSE 25 που έκλεισε με απώλειες, υποχωρώντας κατά 1,32%.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα στις τραπεζικές μετοχές, με την Alpha Bank και τη Eurobank να εμφανίζουν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, ενώ σε αξία ξεχώρισαν η Εθνική και η Πειραιώς. Συνολικά, 109 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, μόλις 7 υποχώρησαν και 8 παρέμειναν αμετάβλητες, στοιχείο που αποτυπώνει το εύρος της αντίδρασης σε όλο το ταμπλό.

Στις επιμέρους μετοχές, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν η Unibios με 14,72% και η Optima Bank με 9,27%, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Δάιος με 2,91% και η Μαθιός Πυρίμαχα με 2,14%. Η εικόνα της συνεδρίασης έδειξε σαφή επαναφορά του αγοραστικού ενδιαφέροντος, με την αγορά να αντιδρά έντονα μετά τη διόρθωση των προηγούμενων ημερών.

