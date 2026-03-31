Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε τον Μάρτιο με ένα ισχυρό ράλι ανακούφισης, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει τη συνολική εικόνα ενός δύσκολου μήνα και ενός αρνητικού πρώτου τριμήνου. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε σήμερα κατά 2,9% και έκλεισε στις 2.065,04 μονάδες, επιστρέφοντας πάνω από το όριο των 2.060 μονάδων και απομακρυνόμενος από τα πρόσφατα χαμηλά τετραμήνου.

Πρωταγωνιστές της ανόδου ήταν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να καταγράφει κέρδη άνω του 5%. Τον τόνο έδωσε η Alpha Bank, η οποία ξεχώρισε με άνοδο 6,7%, σε μια συνεδρίαση όπου οι επενδυτές έδειξαν να επιστρέφουν επιλεκτικά στον τραπεζικό κλάδο. Ισχυρή ήταν και η αντίδραση σε άλλες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τη Viohalco να κερδίζει 7,5% και τη Bally’s Intralot να καταγράφει άλμα άνω του 8%.

Ξεχώρισε επίσης η Real Consulting, η οποία κινήθηκε με διψήφια άνοδο στα 5,5 ευρώ, στον απόηχο τριών πακέτων που πέρασαν στην έναρξη της συνεδρίασης. Συνολικά άλλαξαν χέρια 1,08 εκατ. μετοχές, με τιμή 5,1 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 5,508 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Χρηματιστήριο MSCI: το μεγάλο στοίχημα της ημέρας

Η σημερινή συνεδρίαση είχε σαφές σημείο αναφοράς την απόφαση του MSCI, ο οποίος είχε ανοίξει από τον Ιανουάριο δημόσια διαβούλευση για την πιθανή επαναταξινόμηση της Ελλάδας από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά, με πιθανή εφαρμογή από τον Αύγουστο του 2026.

Αυτή η προοπτική κρατά εδώ και εβδομάδες σε εγρήγορση την αγορά, καθώς μια θετική απόφαση θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά το επενδυτικό προφίλ του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανοίξει τον δρόμο για νέα κεφάλαια από χαρτοφυλάκια που επενδύουν μόνο σε ανεπτυγμένες αγορές. Η αισιοδοξία ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι ο MSCI επέσπευσε τη διαδικασία, κίνηση που από πολλούς ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι η ελληνική αγορά έχει πλέον πλησιάσει σε ένα κρίσιμο ορόσημο.

Παρά τη σημερινή άνοδο, η συνολική εικόνα του μήνα παρέμεινε αρνητική. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τον Μάρτιο με απώλειες 9,3%, ενώ στο α’ τρίμηνο του 2026 υποχώρησε κατά 2,6%. Αυτό δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις διεθνείς αγορές να επηρεάζουν έντονα το κλίμα.

Στο μέτωπο των ομολόγων, συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση, με το ελληνικό 10ετές να υποχωρεί στην περιοχή του 3,9%, καθώς η νευρικότητα των προηγούμενων ημερών έδωσε τη θέση της σε πιο ήπιες κινήσεις. Τα πρόσφατα στοιχεία της αγοράς έδειχναν ήδη το ελληνικό 10ετές κοντά στο 3,99% πριν από τη σημερινή συνεδρίαση, ένδειξη ότι υπήρχε περιθώριο περαιτέρω αποκλιμάκωσης.

Ανάκαμψη και στις διεθνείς αγορές

Το θετικό κλίμα στην Αθήνα συνδέθηκε και με την καλύτερη εικόνα στο εξωτερικό. Η Wall Street και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφάνισαν σημάδια ανάκαμψης, καθώς οι αγορές αξιολογούσαν πληροφορίες για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Παρά τη βελτίωση της σημερινής εικόνας, η διεθνής αβεβαιότητα παραμένει έντονη και οι επενδυτές συνεχίζουν να κινούνται με επιφύλαξη.

Η αγορά, λοιπόν, πήρε μια ανάσα στο κλείσιμο του μήνα, αλλά το βασικό ερώτημα μένει ανοιχτό: αν η σημερινή αντίδραση ήταν η αρχή μιας πιο σταθερής επιστροφής ή απλώς μια τεχνική ανάκαμψη πριν από την ετυμηγορία του MSCI και τις επόμενες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



