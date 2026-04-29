Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος στο άνοιγμα, πτώση στις ευρωαγορές

Η ελληνική αγορά ξεκίνησε τη συνεδρίαση με ήπιες μεταβολές, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου τα εταιρικά αποτελέσματα και η αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν κρατούν τους επενδυτές επιφυλακτικούς.

29 Απρ. 2026 12:49
Pelop News

Με ασθενείς ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ την ίδια ώρα οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές κινούνται πτωτικά.

Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.206,85 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,17%. Η αξία των συναλλαγών ανερχόταν στα 12,98 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχυόταν κατά 0,16%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραφε οριακή άνοδο 0,06%.

Οι μετοχές που ξεχωρίζουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωναν η Motor Oil με +1,90%, η Σαράντης με +1,21%, η Εθνική με +1,05%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με +0,86% και τα ΕΛΠΕ με +0,85%.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις κατέγραφαν η Allwyn με -1,77%, η ΕΥΔΑΠ με -0,59%, η Viohalco με -0,41% και η Metlen με -0,40%.

Συνολικά, 48 μετοχές κινούνταν ανοδικά, 26 πτωτικά και 10 παρέμεναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραφαν οι μετοχές της Δάϊος με +7,63% και της Αλουμύλ με +2,50%, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωναν οι μετοχές της ΥΚΝΟΤ με -5,12% και της Unibios με -3,95%.

Στο «κόκκινο» οι ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινήθηκαν στο ξεκίνημα των συναλλαγών οι ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην ανακοίνωση εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, το κλίμα παραμένει επηρεασμένο από το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρούσε κατά 0,28%. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημείωνε πτώση 0,55%, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX έχανε 0,07%.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 υποχωρούσε κατά 0,43%, στο Μιλάνο ο FTSE MIB κατά 0,42% και στη Μαδρίτη ο IBEX 35 κατά 0,90%.

Η επιφυλακτικότητα στις αγορές συνδέεται και με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ έδωσε οδηγίες σε συμβούλους του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, εξέλιξη που διατηρεί την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

