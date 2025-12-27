«Ξύπνησα μέσα στους πόνους»: Ο 22χρονος Άγγελος ζητά να βρεθεί ο οδηγός που τον εγκατέλειψε στο Πικέρμι ΒΙΝΤΕΟ

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 22χρονος Άγγελος, ο οποίος έπεσε θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη στο Πικέρμι, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Παρά τις έρευνες της Αστυνομίας, ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα παραμένει άφαντος.

Ο νεαρός περιγράφει τη στιγμή του ατυχήματος με λόγια που σοκάρουν. «Κατευθυνόμουν στο ρεύμα προς Αθήνα και καθώς οδηγούσα απλά ακούω ένα “μπαμ” και μετά χάνω τις αισθήσεις μου και λιποθυμάω», λέει μιλώντας στο STAR.

Ο Άγγελος ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά το τροχαίο, ωστόσο φέρει σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. Όπως περιγράφει, η καθημερινότητά του έχει μετατραπεί σε εφιάλτη: «Είμαι βαριά τραυματισμένος, έχω ανυπόφορους πόνους, τα βράδια δεν κοιμάμαι ήρεμα, ξυπνάω από τους πόνους. Το πρόσωπό μου είναι παραμορφωμένο, το αυτί μου είναι κομμένο, έχω πάρα πολλές πληγές στο πρόσωπό μου».





Έκκληση να βρεθεί ο οδηγός

Ο 22χρονος απευθύνει δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό για το τροχαίο, να απευθυνθεί στις Αρχές, ώστε να εντοπιστεί ο ασυνείδητος οδηγός που τον εγκατέλειψε.

«Εύχομαι να γίνω καλά, να περάσουν όλοι αυτοί οι πόνοι και όλο αυτό που περνάω αυτόν τον καιρό. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει το καθήκον της και να βρει αυτόν που μου προκάλεσε αυτό το κακό», τονίζει.





Την ίδια ώρα, η Τροχαία συνεχίζει τις έρευνες, έχοντας ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής, καθώς και μαρτυρίες, στην προσπάθεια να φτάσει στα ίχνη του οδηγού.

