Υγεία των οστών: Πέντε συνήθειες που βοηθούν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας

Η διατήρηση ισχυρών οστών θεωρείται σημαντική για όλους, καθώς συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου τραυματισμών, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ισορροπία και τον συντονισμό του σώματος.

05 Μαρ. 2026 18:56
Pelop News

Τα οστά αποτελούν βασικό στοιχείο για τη σωστή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Παρέχουν στήριξη στον οργανισμό, συμβάλλουν στην κίνηση και προστατεύουν ζωτικά όργανα όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά. Παράλληλα λειτουργούν ως «αποθήκη» σημαντικών μετάλλων, όπως το ασβέστιο και ο φώσφορος, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της αντοχής τους.

Η οστική πυκνότητα φτάνει στο υψηλότερο επίπεδό της περίπου στην ηλικία των 30 ετών. Από εκεί και μετά, η φυσική διαδικασία γήρανσης οδηγεί σταδιακά σε μείωσή της. Οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, ενώ και στους άνδρες ο κίνδυνος αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας.

Η σύμβουλος διατροφής Jenna Hope επισημαίνει ότι η καλή οστική πυκνότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην αποφυγή προβλημάτων που συνδέονται με την ηλικία. Όταν τα οστά είναι αδύναμα και εύθραυστα, αυξάνεται ο κίνδυνος καταγμάτων, ενώ μπορεί να εμφανιστούν πόνοι ή αλλαγές στη στάση του σώματος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τόσο η σωματική δραστηριότητα όσο και η ισορροπημένη διατροφή μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της οστικής υγείας. Ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία, υπάρχουν τρόποι που βοηθούν στη μείωση της απώλειας οστικής πυκνότητας ή και στη δημιουργία νέου οστικού ιστού.

Ακολουθούν πέντε βασικές συνήθειες που σχετίζονται με πιο δυνατά οστά.

1. Ασκήσεις ενδυνάμωσης

Η άσκηση με βάρη είναι γνωστή για τη συμβολή της στην ανάπτυξη μυϊκής δύναμης, όμως παράλληλα συνδέεται και με τη βελτίωση της οστικής πυκνότητας.

Έρευνες δείχνουν ότι η άρση βαρών και οι ασκήσεις αντίστασης μπορούν να ενισχύσουν τη δομή των οστών και να συμβάλουν στη δημιουργία νέου οστικού ιστού. Η διαδικασία αυτή βοηθά στη διατήρηση της ανθεκτικότητας των οστών σε βάθος χρόνου.

2. Κατανάλωση τροφών με βιταμίνη C

Η βιταμίνη C παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή κολλαγόνου, μιας ουσίας που συμβάλλει στη δομή και τη σταθερότητα των οστών.

Ορισμένοι παράγοντες, όπως το έντονο στρες, η έλλειψη άσκησης, η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης ή αλκοόλ και το κάπνισμα, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία των οστών.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η συχνή κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C, όπως:

  • εσπεριδοειδή
  • πιπεριές
  • φράουλες
  • ακτινίδια
  • μπρόκολο
  • πατάτες

3. Επαρκής πρόσληψη ασβεστίου

Το ασβέστιο αποτελεί βασικό στοιχείο για την υγεία των οστών και είναι απαραίτητο να λαμβάνεται σε επαρκείς ποσότητες μέσω της διατροφής ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω συμπληρωμάτων.

Μαζί με τον φώσφορο, το ασβέστιο συμβάλλει στη διατήρηση της αντοχής και της πυκνότητας των οστών. Τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου συχνά δεν εμφανίζουν εμφανή συμπτώματα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή απώλεια οστικής μάζας.

Για την αποτελεσματική απορρόφησή του, το ασβέστιο χρειάζεται τη βοήθεια της βιταμίνης D, ενώ η βιταμίνη Κ συμβάλλει στη μεταφορά του στα οστά.

Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο είναι:

  • γαλακτοκομικά προϊόντα
  • ξηροί καρποί
  • τόφου
  • πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Η βιταμίνη Κ βρίσκεται επίσης κυρίως σε πράσινα λαχανικά και προϊόντα σόγιας.

4. Προσοχή στις δίαιτες με πολύ λίγες θερμίδες

Οι δίαιτες με πολύ χαμηλή πρόσληψη θερμίδων μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία, μεταξύ των οποίων και η μείωση της οστικής πυκνότητας.

Όταν ο οργανισμός λαμβάνει περιορισμένα θρεπτικά συστατικά, ενδέχεται να επηρεαστεί η αντοχή των οστών. Παράλληλα, η διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους θεωρείται σημαντική για τη συνολική υγεία των οστών.

Το πολύ χαμηλό βάρος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο οστικών παθήσεων, ενώ το υπερβολικό βάρος επιβαρύνει το σκελετικό σύστημα. Επιπλέον, οι μεγάλες και γρήγορες αυξομειώσεις βάρους μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την οστική μάζα.

5. Επαρκής κατανάλωση πρωτεΐνης

Η πρωτεΐνη αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της δομής και της δύναμης των οστών.

Οι πρωτεΐνες που περιέχουν και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα βρίσκονται κυρίως σε ζωικές τροφές όπως το κρέας, τα ψάρια, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Οι φυτικές πηγές πρωτεΐνης μπορεί να περιέχουν ορισμένα αλλά όχι όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Ωστόσο, μέσω κατάλληλων διατροφικών συνδυασμών, είναι δυνατό να καλυφθούν οι ανάγκες του οργανισμού.

