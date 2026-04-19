«Your Face Sounds Familiar»: Απόψε η πρεμιέρα. Ποιος παρουσιάζει, ποιοι είναι οι κριτές

Το «Your Face Sounds Familiar»,= κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 απόψε Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21:00.

Μετά από 7 επιτυχημένες σεζόν, το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει δυναμικά με τον Σάκη Ρουβά να αναλαμβάνει την παρουσίαση. Στους κριτές οι Γιώργος Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και Ρένα Μόρφη.

Στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» ανεβαίνουν φέτος οι Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ίντρα Κέιν και Μέμος Μπεγνής.

