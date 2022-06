Υπαναχώρηση της Τουρκίας: Συμφώνησε να υποστηρίξει την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Στα πλαίσια της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, η Τουρκία προχώρησε σε συμφωνία, για την ένταξη της Σουηδίας και Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ουσιαστικά, η Τουρκία ήρε το βέτο για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ, έπειτα από τετραμερή συνάντηση, στην οποία μετείχαν ο ΓΓ. της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο και η Σουηδή πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον.

