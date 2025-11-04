Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» πλησιάζει τη Γη και γίνεται πιο φωτεινό

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», θα εμφανιστεί το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, δημιουργώντας ένα σπάνια λαμπερό σκηνικό στον νυχτερινό ουρανό. Η Σελήνη θα πλησιάσει τη Γη σε απόσταση μικρότερη των 357.000 χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή απ’ ό,τι συνήθως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της NASA.

Πρόκειται για τη δεύτερη υπερπανσέληνο του έτους, έπειτα από την «Πανσέληνο της Συγκομιδής» που εντυπωσίασε τον Οκτώβριο. Η αυξημένη φωτεινότητα και το μέγεθός της αναμένεται να κάνουν το φεγγάρι ιδιαίτερα εμφανές σε όλη τη χώρα, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Το όνομα «Φεγγάρι του Κάστορα» έχει τις ρίζες του στην παράδοση που καταγράφει το The Old Farmer’s Almanac από τη δεκαετία του 1930. Σύμφωνα με το αμερικανικό ημερολόγιο, αυτή είναι η εποχή που οι κάστορες προετοιμάζονται για τον χειμώνα, αποθηκεύοντας τροφή και καταφεύγοντας στις φωλιές τους πριν παγώσουν τα νερά. Άλλες παραδοσιακές ονομασίες για το φεγγάρι του Νοεμβρίου είναι «Σκαμμένο Φεγγάρι» και «Ζεστό Φεγγάρι», υποδηλώνοντας τη φυσική προσαρμογή των ζώων και των ανθρώπων στους ψυχρότερους μήνες.

Η επόμενη πανσέληνος θα λάβει χώρα στις 5 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνοντας ένα φθινόπωρο γεμάτο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα που συνεχίζουν να γοητεύουν παρατηρητές και ερασιτέχνες αστρονόμους σε όλο τον κόσμο.

