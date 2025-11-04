Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» πλησιάζει τη Γη και γίνεται πιο φωτεινό

Στις 5 Νοεμβρίου ο ουρανός θα γεμίσει φως από τη δεύτερη υπερπανσέληνο του 2025. Το αποκαλούμενο «Φεγγάρι του Κάστορα» θα βρεθεί εντυπωσιακά κοντά στη Γη, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σύμφωνα με τη NASA.

Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» πλησιάζει τη Γη και γίνεται πιο φωτεινό
04 Νοέ. 2025 13:57
Pelop News

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», θα εμφανιστεί το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, δημιουργώντας ένα σπάνια λαμπερό σκηνικό στον νυχτερινό ουρανό. Η Σελήνη θα πλησιάσει τη Γη σε απόσταση μικρότερη των 357.000 χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή απ’ ό,τι συνήθως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της NASA.

Πρόκειται για τη δεύτερη υπερπανσέληνο του έτους, έπειτα από την «Πανσέληνο της Συγκομιδής» που εντυπωσίασε τον Οκτώβριο. Η αυξημένη φωτεινότητα και το μέγεθός της αναμένεται να κάνουν το φεγγάρι ιδιαίτερα εμφανές σε όλη τη χώρα, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Το όνομα «Φεγγάρι του Κάστορα» έχει τις ρίζες του στην παράδοση που καταγράφει το The Old Farmer’s Almanac από τη δεκαετία του 1930. Σύμφωνα με το αμερικανικό ημερολόγιο, αυτή είναι η εποχή που οι κάστορες προετοιμάζονται για τον χειμώνα, αποθηκεύοντας τροφή και καταφεύγοντας στις φωλιές τους πριν παγώσουν τα νερά. Άλλες παραδοσιακές ονομασίες για το φεγγάρι του Νοεμβρίου είναι «Σκαμμένο Φεγγάρι» και «Ζεστό Φεγγάρι», υποδηλώνοντας τη φυσική προσαρμογή των ζώων και των ανθρώπων στους ψυχρότερους μήνες.

Η επόμενη πανσέληνος θα λάβει χώρα στις 5 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνοντας ένα φθινόπωρο γεμάτο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα που συνεχίζουν να γοητεύουν παρατηρητές και ερασιτέχνες αστρονόμους σε όλο τον κόσμο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:14 Μαρινάκης: «Η παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ δεν σημαίνει υπαναχώρηση – Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει»
14:14 Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου απογειώνει τη Θεσσαλονίκη
14:06 Νέα Αριστερά: «Η παραίτηση Σκλήκα είναι σύμπτωμα – το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
14:02 Κλειστά έως την Παρασκευή τα σχολεία στα Βορίζια για λόγους ασφαλείας
14:00 Πάτρα: Κενά, συγχωνεύσεις και μάθημα σε προκάτ – Κινητοποίηση της Ένωσης Γονέων την Πέμπτη στην πλ. Γεωργίου
13:57 Η σημασία του λιπιδαιμικού προφίλ και η πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου
13:57 Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» πλησιάζει τη Γη και γίνεται πιο φωτεινό
13:47 «Φρούριο» ο Αλικιανός για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – Ανιχνευτές μετάλλων και σκύλοι της ΕΛΑΣ σε πλήρη δράση
13:43 Πέθανε ο Ντικ Τσέινι – Ο αμφιλεγόμενος πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που σφράγισε μια εποχή
13:33 Νέος κύκλος για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» – Προαναγγελία από τη Δόμνα Μιχαηλίδου
13:30 ΟΗΕ: Επείγουσες διαπραγματεύσεις για το Σουδάν – «Η κατάσταση είναι φριχτή και εκτός ελέγχου»
13:27 Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το εαρινό εξάμηνο 2025–2026
13:23 Η Πάτρα τραγουδά για την ελπίδα: Φιλανθρωπική συναυλία στο Πανεπιστήμιο υπέρ των πυρόπληκτων της Αχαΐας
13:18 Η Κέιτ Μπλάνσετ στη Μάνη για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Sweetsick»
13:10 Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
13:08 Σπάνια εμφάνιση της Χλοης Λιάσκου
13:00 Γρεβενά: Φύση και γαστρονομία, τι να δείτε
13:00 Αναβάλλεται η κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ μετά την παραίτηση Σκλήκα – Αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση
12:56 Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: «Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων – Λάθος ο χειρισμός»
12:53 «Καθαρές» νίκες για Παναχαϊκή και Ερυθρό Αστέρα στην Β΄ Εθνική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ