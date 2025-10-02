Υπερυπολογιστής Opta: Φαβορί η Άρσεναλ για την κατάκτηση του Champions League!

Μετά τη νίκη της με 2-0 επί του Ολυμπιακού στο «Emirates» (2η αγωνιστική League phase του UCL), η Άρσεναλ σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta, είναι πλέον το φαβορί για την κατάκτηση του Champions League της σεζόν 2025/26.

Η ομάδα του Αρτέτα έχει 18,09% πιθανότητες, μπροστά από την Παρί Σεν Ζερμέν (13,96%) και την Μπάγερν Μονάχου (9,50%), που συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Μία… ανατροπή που έφτασε μόλις δυο αγωνιστικές μετά την έναρξη της League phase, αφού στο ξεκίνημα της διαδρομής η πρώτη υποψήφια για την κατάκτηση του τροπαίου στη Βουδαπέστη ήταν η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Λίβερπουλ, με πιθανότητες 20,4%, τότε μπροστά από την Άρσεναλ (12,1%).

Καμία πιθανότητα (0,00%) δεν συγκεντρώνει, σύμφωνα με την Opta, ο Ολυμπιακός.

Σε εγχώριο επίπεδο, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα βρίσκεται επίσης στην κούρσα για τον τίτλο της Premier League. Ο υπερυπολογιστής της Opta της δίνει 37,7% πιθανότητες να τερματίσει στην κορυφή, δεύτερη μόνο μετά τη Λίβερπουλ, η οποία προηγείται των προβλέψεων με 41,85%.

Αφού ξόδεψε περισσότερα από 670 εκατομμύρια λίρες σε πέντε χρόνια, η Άρσεναλ θα πρέπει, όπως αναφέρουν στην Μ. Βρετανία, να κατακτήσει την Premier League ή το Champions League, οτιδήποτε άλλο δεν είναι αρκετό. Τελευταίο τρόπαιό της ήταν το Community Shield το 2023.

