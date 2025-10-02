Υπερυπολογιστής Opta: Φαβορί η Άρσεναλ για την κατάκτηση του Champions League!

Η ομάδα του Αρτέτα έχει 18,09% πιθανότητες, μπροστά από την Παρί Σεν Ζερμέν (13,96%) και την Μπάγερν Μονάχου (9,50%), που συμπληρώνει την πρώτη τριάδα

Υπερυπολογιστής Opta: Φαβορί η Άρσεναλ για την κατάκτηση του Champions League!
02 Οκτ. 2025 18:11
Pelop News

Μετά τη νίκη της με 2-0 επί του Ολυμπιακού στο «Emirates» (2η αγωνιστική League phase του UCL), η Άρσεναλ σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta, είναι πλέον το φαβορί για την κατάκτηση του Champions League της σεζόν 2025/26.

Απίστευτα πράγματα: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ – Παίζει στην Ισπανία ο Ολυμπιακός απόψε

Η ομάδα του Αρτέτα έχει 18,09% πιθανότητες, μπροστά από την Παρί Σεν Ζερμέν (13,96%) και την Μπάγερν Μονάχου (9,50%), που συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Μία… ανατροπή που έφτασε μόλις δυο αγωνιστικές μετά την έναρξη της League phase, αφού στο ξεκίνημα της διαδρομής η πρώτη υποψήφια για την κατάκτηση του τροπαίου στη Βουδαπέστη ήταν η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Λίβερπουλ, με πιθανότητες 20,4%, τότε μπροστά από την Άρσεναλ (12,1%).

Καμία πιθανότητα (0,00%) δεν συγκεντρώνει, σύμφωνα με την Opta, ο Ολυμπιακός.

Σε εγχώριο επίπεδο, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα βρίσκεται επίσης στην κούρσα για τον τίτλο της Premier League. Ο υπερυπολογιστής της Opta της δίνει 37,7% πιθανότητες να τερματίσει στην κορυφή, δεύτερη μόνο μετά τη Λίβερπουλ, η οποία προηγείται των προβλέψεων με 41,85%.

Αφού ξόδεψε περισσότερα από 670 εκατομμύρια λίρες σε πέντε χρόνια, η Άρσεναλ θα πρέπει, όπως αναφέρουν στην Μ. Βρετανία, να κατακτήσει την Premier League ή το Champions League, οτιδήποτε άλλο δεν είναι αρκετό. Τελευταίο τρόπαιό της ήταν το Community Shield το 2023.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Ο Πούτιν προχωρά σε αντίποινα: Στην κατάσχεση ρωσικών assets θα εθνικοποιήσει δυτικές εταιρείες εν ριπή οφθαλμού!
20:59 Αίγυπτος: Προσπαθεί να πείσει τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ
20:54 Βόλος: Δύο χρόνια φυλακή σε 64χρονη που χτυπούσε τα ανήλικα ανίψια της
20:45 Ιωάννινα: Φυτεία με 1.650 δενδρύλλια κάνναβης με ύψος έως και 3 μ.! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:31 Μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατέθεσε η οικογένεια της 28χρονης εγκύου
20:22 «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε», πρωτοφανές περιστατικό, ξυλοδαρμός δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο!
20:11 «Μας επιτέθηκε ενώ καθόμασταν στην κουζίνα. Όλα έγιναν για δύο ενοίκια», μαρτυρία της 74χρονης από την Άνοιξη
20:00 Πάτρα: 100 επεμβάσεις για την παχυσαρκία στο ΠΓΝΠ κάθε χρόνο – Η ασθένεια της παχυσαρκίας έχει τη θεραπεία της
19:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ρίχνεις τις βρωμιές σου στην επιτροπή. Πες μας το όνομα του βουλευτή να τον εξαιρέσουμε από την επιτροπή»
19:45 Νέα προσθήκη για τις γυναίκες της ΕΑΠ
19:36 Ναύπακτος: Φωτιά στο Γρίμποβο από κεραυνό! ΒΙΝΤΕΟ
19:21 «Όλα αυτά που λένε για τα οφειλόμενα ενοίκια είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα», ο 31χρονος που κατηγορείται για το ξυλοδαρμό στην Άνοιξη
19:11 Πάτρα: Πλημμύρισαν στην Ακτή Δυμαίων, επιχειρεί η Πυροσβεστική ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Πνεύμα Αντιλογίας: Αν το ΠΑΣΟΚ έλεγε «συνεργάζομαι»
18:50 Σφοδρή νεροποντή (και) στη Ναύπακτο! ΒΙΝΤΕΟ
18:41 Tα κορίτσια του ΝΟΠ στα στούντιο του peloponnisos FM ΒΙΝΤΕΟ
18:33 «Μία φορά μόνο επιχείρησα να κατέβω και φοβήθηκα και γύρισα πίσω», μαρτυρία για τις λίρες στη Λάρισα
18:23 Μητσοτάκης για Τουρκία από Κοπεγχάγη: Όσο διατηρεί το casus belli η Ελλάδα θα λέει «όχι» στη συμμετοχή της στο SAFE
18:11 Υπερυπολογιστής Opta: Φαβορί η Άρσεναλ για την κατάκτηση του Champions League!
18:01 «Μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε», η ανάρτηση του Πλακιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ