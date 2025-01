ΥΠΕΞ για την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη: «Αλληλέγγυοι με τον λαό και την κυβέρνηση των ΗΠΑ»

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την τρομακτική επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των πρωτοχρονιάτικων εορτασμών στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ».

Aυτό, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον αμερικανικό λαό και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας ότι η βία σε οποιαδήποτε μορφή είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί», προσθέτει.

Appalled by the horrific attack that took place during New Year’s celebrations in New Orleans, USA. pic.twitter.com/9b33hGQK5S

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 2, 2025