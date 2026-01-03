ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα

Στην ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα και πως είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια στην ελληνική κοινότητα στη χώρα.

03 Ιαν. 2026 21:50
Pelop News

Ανακοίνωση εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα και πως είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια στην ελληνική κοινότητα στη χώρα.


Αναλυτικά η ανάρτηση: Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια.

