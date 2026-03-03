Ύπνος και σχέση: Τι δείχνει έρευνα για τα ζευγάρια που κοιμούνται την ίδια ώρα

Ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος θεωρείται βασικός παράγοντας για τη σωματική και ψυχική υγεία. Νεότερα δεδομένα, ωστόσο, εξετάζουν και τη σύνδεσή του με την ικανοποίηση από τη σχέση. Έρευνα σε 2.000 παντρεμένους ενήλικες στις ΗΠΑ κατέγραψε ότι τα ζευγάρια που πηγαίνουν για ύπνο την ίδια ώρα έχουν αυξημένες πιθανότητες να περιγράφουν τον γάμο τους ως «πολύ ευτυχισμένο».

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα διαφορετικά ωράρια ύπνου ενδέχεται να επηρεάζουν τη δυναμική της σχέσης. Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι κοιμούνται ταυτόχρονα με τον/τη σύντροφό τους περίπου τρεις νύχτες την εβδομάδα. Σε αρκετές περιπτώσεις, παρατηρείται απόκλιση περίπου 80 λεπτών μεταξύ της ώρας που ο ένας αποσύρεται για ύπνο και της ώρας που ακολουθεί ο άλλος.

Η έρευνα της Talker Research κατέγραψε συνήθειες πριν τον ύπνο, χρονοτύπο (πρωινός ή βραδινός τύπος) και συνολική ικανοποίηση από τον γάμο. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν αν ο κοινός ύπνος επηρεάζει την ποιότητα ξεκούρασης και τη συναισθηματική εγγύτητα.

Συσχέτιση με την ικανοποίηση από τη σχέση

Όσοι χαρακτήρισαν τον γάμο τους «πολύ ευτυχισμένο» ανέφεραν ότι πηγαίνουν για ύπνο την ίδια ώρα περίπου τέσσερις φορές την εβδομάδα. Αντίθετα, όσοι δήλωσαν χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης ανέφεραν κοινή ώρα ύπνου μόλις μία φορά εβδομαδιαίως.

Το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αισθάνεται μεγαλύτερη συναισθηματική εγγύτητα όταν κοιμάται ταυτόχρονα με τον/τη σύντροφό του, ενώ το 59% συνέδεσε τον συγχρονισμό της ώρας ύπνου με τη διατήρηση της σωματικής οικειότητας. Παράλληλα, το 43% ανέφερε ότι κοιμάται καλύτερα όταν πηγαίνει για ύπνο μαζί με τον/τη σύντροφό του, έναντι 16% που δήλωσε βελτίωση όταν οι ώρες διαφέρουν.

Η Laura Scott, εκπρόσωπος της εταιρείας Avocado Green Mattress, σημείωσε ότι η ώρα του ύπνου μπορεί να λειτουργεί ως ευκαιρία για επικοινωνία και χαλάρωση, επισημαίνοντας ότι τα δεδομένα καταγράφουν συσχέτιση και όχι αιτιώδη σχέση.

Ρόλος του χρονοτύπου

Η μελέτη εξέτασε και το κατά πόσο οι σύντροφοι έχουν παρόμοιο βιολογικό ρυθμό. Μεταξύ ζευγαριών όπου και οι δύο ήταν πρωινοί τύποι, το 78% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από τον γάμο του. Σε ζευγάρια όπου και οι δύο ήταν βραδινοί τύποι, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 71%. Όταν οι χρονοτύποι διέφεραν, το ποσοστό μειωνόταν στο 59%.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι διαφορές στους ρυθμούς ύπνου δεν προδιαγράφουν την πορεία μιας σχέσης, αλλά συνιστούν έναν από τους παράγοντες που συνδέονται με την καθημερινή συμβίωση.

Διαφορές ανά ηλικιακή ομάδα

Η επίδραση του κοινού ύπνου φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία. Το 62% των millennials ανέφερε ότι κοιμάται καλύτερα όταν πηγαίνει για ύπνο την ίδια ώρα με τον/τη σύντροφό του, ποσοστό που περιορίζεται στο 27% στους baby boomers. Αντίστοιχα, το 76% των millennials δήλωσε ότι ο συγχρονισμός ενισχύει το αίσθημα εγγύτητας, έναντι 41% των μεγαλύτερων ηλικιακά συμμετεχόντων.

Ωστόσο, τα συνολικά επίπεδα ικανοποίησης από τον γάμο δεν παρουσίασαν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των γενεών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η σημασία της κοινής ώρας ύπνου μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με το στάδιο ζωής.

Τι δείχνει η έρευνα

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η ταυτόχρονη κατάκλιση οδηγεί σε μεγαλύτερη ευτυχία στη σχέση. Καταγράφει, όμως, μια επαναλαμβανόμενη τάση: τα ζευγάρια που μοιράζονται συχνότερα κοινές βραδινές συνήθειες αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής σύνδεσης και καλύτερη ποιότητα ύπνου.

