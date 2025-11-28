Υπό βροχή η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στο Σύνταγμα ΦΩΤΟ

Αψηφώνοντας τις καιρικές συνθήκες και υπό βροχη πολίτες όλων των ηλικιών βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 27/11/2025, στο Σύνταγμα στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δένδρου.

Με μια παρέλαση της μπάντας του Δήμου Αθηναίων, που ξεκίνησε από το Μοναστηράκι, διέσχισε την Ερμού και κατέληξε στο Σύνταγμα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις.

Παρουσιαστές της βραδιάς ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη. Επίσης, συμμετέχει και Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



