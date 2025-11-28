Υπό βροχή η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στο Σύνταγμα ΦΩΤΟ

Τα γιορτινά της «φόρεσε» η Αθήνα, με το Χριστουγεννιάτικο δένδρο να φωταγωγείται το βράδυ της Πέμπτης 27/11/2025.

28 Νοέ. 2025 8:46
Pelop News

Αψηφώνοντας τις καιρικές συνθήκες και υπό βροχη πολίτες όλων των ηλικιών βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 27/11/2025, στο Σύνταγμα στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δένδρου.

Με μια παρέλαση της μπάντας του Δήμου Αθηναίων, που ξεκίνησε από το Μοναστηράκι, διέσχισε την Ερμού και κατέληξε στο Σύνταγμα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις.

Παρουσιαστές της βραδιάς ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη. Επίσης, συμμετέχει και Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου.

