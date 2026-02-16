Υποχώρησαν οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δείτε τον λόγο

Τα ευρωπαϊκά futures φυσικού αερίου άγγιξαν το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων, καθώς οι καιρικές προγνώσεις έγιναν πιο ήπιες, ανακουφίζοντας ενδεχομένως τις πιέσεις που ασκούνται στα αποθέματα.

Τα συμβόλαια υποχώρησαν έως και 6,9%, ακολουθώντας την πτώση των τιμών του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, οι οποίες επίσης δέχτηκαν πιέσεις από τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Στην Ευρώπη, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πιο ήπιες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, ανακουφίζοντας την αγορά μετά την ταραχώδη αρχή του έτους.

Οι τιμές στην Ευρώπη έχουν μεταβληθεί σημαντικά από τον περασμένο μήνα, με τις καιρικές συνθήκες, τις διακοπές στην παραγωγή σε όλο τον κόσμο και τους γεωπολιτικούς κινδύνους να ανατρέπουν το κλίμα της αγοράς.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ βρίσκονται κάτω από το 34% της πλήρους χωρητικότητας, το χαμηλότερο επίπεδο από την κρίση του 2022, ενώ στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά της περιοχής, έχουν υποχωρήσει κάτω από το 24%.

Τα ολλανδικά futures, ο δείκτης αναφοράς για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, διαπραγματεύονταν 4,4% χαμηλότερα στα 31,07 ευρώ/μεγαβατώρα το πρωί της Δευτέρας στο Άμστερνταμ.

